Naukowcy: Większość osób w populacji umiera w mniej więcej tym samym wieku

Wcześniejsze badania naukowe ujawniły uderzającą prawidłowość między średnią długością życia a równością długości życia wśród ludzkich populacji. Oznacza to, że od zbieraczy i myśliwych, po nowoczesne kraje uprzemysłowione, ludzie w każdej populacji umierali mniej więcej w podobnym wieku.

Hipoteza niezmiennego tempa starzenia

Teraz naukowcy z Fernando Colchero z University of Southern Denmark i Susan Alberts z Duke University w Północnej Karolinie dostarczyli nowych informacji na temat teorii starzenia się. Ich badania pokazują, że wraz ze wzrostem średniej długości życia rośnie też równość długości życia. Jednak nie znaczy to, że mamy magiczną pigułkę na starzenie się, ale raczej przeżywa więcej noworodków.

„Zaobserwowaliśmy, że nie tylko ludziom, ale także innym gatunkom naczelnych wystawionym na działanie różnych środowisk, udaje się żyć dłużej, zmniejszając śmiertelność niemowląt i młodych. Jednak ta zależność utrzymuje się tylko wtedy, gdy zmniejszymy wczesną śmiertelność, a nie przez zmniejszenie tempa starzenia” – powiedział Fernando Colchero, profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Południowej Danii.

Naukowcy zbierali i porównywali dane urodzeń i zgonów w dziewięciu populacjach ludzkich z danymi od 30 populacji naczelnych innych niż ludzie, w tym goryli, szympansów i pawianów. Autorzy pokazują, że nawet niewielkie zmiany w tempie starzenia sprawią, że np. populacja pawianów będzie zachowywać się demograficznie jak populacja szympansów, a nawet ludzi.

Naukowcy: Śmierci nie da się zatrzymać

Naukowcy są zgodni, że to większa przeżywalność niemowląt zwiększa długość życia populacji, a większość osób „umiera w mniej więcej tym samym wieku”. „Śmierć ludzka jest nieunikniona. Bez względu na to, ile witamin przyjmujemy, jak zdrowe jest nasze środowisko i ile ćwiczymy, w końcu zestarzejemy się i umrzemy” – powiedział prof. Fernando Colchero. Badacz żywi jednak nadzieje, że być może nauka „osiągnie to, czego nie mogła osiągnąć ewolucja”, czyli zmniejszy tempo starzenia.

