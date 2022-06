6 codziennych nawyków osób, które wyglądają młodo pomimo upływu lat

Jeśli chodzi o starzenie się, czynniki związane ze stylem życia: ćwiczenia, dieta, a nawet postawa, mogą być równie ważne jak genetyka. Wraz z wiekiem u każdego pojawiają się naturalne zmiany, wpływające na cały organizm – w tym włosy, skórę, serce, mięśnie, czy mózg i nie tylko – ale dbanie o siebie może zminimalizować ich wpływ na wygląd i samopoczucie.

Co robią osoby, które wyglądają młodo?

Jedzą zdrowo

Odżywianie odgrywa ważną rolę w procesie starzenia się organizmu. Dostarczanie dużej ilości białka, błonnika, pełnego ziarna i zdrowych tłuszczów jest kluczowe dla utrzymania wagi i zapobiegania wielu chorobom przewlekłym. Z kolei dieta oparta na fast-foodach, alkohol, duża ilość cukru i jedzenie w pośpiechu nie są sprzymierzeńcami młodego wyglądu i zdrowia. Aby dobrze się starzeć i żyć dłużej, najlepiej trzymać się zbilansowanej diety i zdrowych nawyków żywieniowych.

Śpią wystarczająco długo

Dorosły człowiek potrzebuje od siedmiu do dziewięciu godzin snu każdej nocy. Regularne niedosypianie wiąże się z wyższym ryzykiem chorób takich jak otyłość, choroba Alzheimera, choroby serca, depresja i cukrzyca. Dodatkowo podczas snu organizm uwalnia hormon wzrostu, który pomaga przywrócić kolagen i elastynę. Jest to ważne, ponieważ są to podstawowe elementy budulcowe młodej, zdrowej skóry.

Mają pozytywne nastawienie do życia

Według The Journal of the American Medical Association seniorzy, którzy uważają wiek podeszły za czas osiągnięcia mądrości i ogólnej satysfakcji, mają ponad 40 procent większe szanse na uleczenie z niepełnosprawności niż pozostali. Tak więc perspektywa i sposób myślenia mogą odgrywać ogromną rolę w tym, jak odporny fizycznie i emocjonalnie możesz być w miarę upływu czasu.

Ćwiczą regularnie

Z wiekiem tracimy mięśnie szybciej – dlatego bycie aktywnym jest istotną częścią dobrego starzenia się. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie Frontiers in Aging Neuroscience, utrzymanie dobrej kondycji może również zmniejszyć związaną z wiekiem utratę pamięci. Dzieje się tak, ponieważ ćwiczenia wzmacniają hipokamp – obszar mózgu związany z uczeniem się i pamięcią roboczą. Dlatego uczyń poranny lub popołudniowy jogging swoim nawykiem. Wychodź na rower, spacery i staraj się być tak aktywnym, jak tylko możesz.

Chronią skórę przed słońcem

Osoby, których skóra nie jest zbytnio pomarszczona pomimo wieku, prawdopodobnie używają kremu przeciwsłonecznego z filtrem UV każdego dnia. Słońce bowiem powoduje, że skóra szybciej się starzeje, działając na nią nawet w pochmurne dni. Dlatego wyrób włącz nawyk smarowania kremem z SPF do rutyny pielęgnacyjnej skóry. Nie przebywaj zbyt długo na słońcu, noś okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy w upalne dni.

Utrzymują kontakty towarzyskie

Przynależność do społeczności i pozostawanie w kontakcie z ludźmi, których kochasz, daje siły witalne. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie PLoS Medicine, ci z nas, którzy mają silne więzi społeczne, mają o 50% większą szansę na dłuższe życie niż osoby, które są w słabych relacjach z innymi. Otaczaj się przyjaciółmi i rodziną, bądź życzliwy dla innych osób spotykanych na swojej drodze.

Czytaj też:

Jak zachować równowagę umysłu? Te sposoby są dobre dla każdego