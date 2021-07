Przełom w onkologii? Udało się odkryć, co łączy ze sobą wszystkie nowotwory

Badacze z Sinai Health System na łamach periodyku „Cancer Cell” opisali odkrycie, które rzuca nowe światło na zachowanie nowotworów i może mieć spory wpływ na proces leczenia i dobór odpowiednich leków dla pacjentów onkologicznych.

Ich zdaniem wszystkie z nich mają pewne cechy wspólne, które zależą od tego, czy w komórce produkowane jest białko YAP (Yes-associated protein) pełniące kluczową rolę w powstaniu guzów złośliwych.

Co mają wspólnego ze sobą wszystkie nowotwory? Rewolucyjne odkrycie

„Białko YAP nie tylko jest włączone lub nie, ale ma odwrotne pro- lub antynowotworowe działanie. Nowotwory z włączonym YAP potrzebują go do wzrostu i przetrwania. Natomiast te z wyłączonym YAP przestają rosnąć, gdy YAP zostanie aktywowane” – wyjaśnia autor odkrycia Rod Bremner.

Okazuje się, że wiele nowotworów z wyłączonym białkiem YAP jest obciążonych wysokim ryzykiem śmiertelności. Niektóre zmiany nowotworowe spowodowane przez np. raka prostaty czy raka płuc, są w stanie ograniczyć lub zupełnie zahamować produkcję tego białka tylko po to, by poradzić sobie z lekami przepisywanymi pacjentom onkologicznym.

Rewolucja w onkologii. Poznano nową cechę wspólną wszystkich nowotworów

Białko to może regulować tzw. pływalność komórki – oznacza to, że kiedy jest obecne, to komórka ma tendencję do opadania i przylegania do podłoża, a gdy nie działa – do unoszenia się w cieczy. Takie cechy komórek od dawna wiąże się z ich opornością na leczenie.

„Prosta zero-jedynkowa zasada, którą odkryliśmy, może ujawnić strategie leczenia wielu rodzajów raka, które należą albo do kategorii z wyłączonym białkiem YAP, albo do kategorii z włączonym. Co więcej, ponieważ nowotwory uczą się unikać terapii, opracowanie sposobu leczenia choroby z wyłączonym oraz z włączonym YAP może stać się ogólnym podejściem zapobiegania oporności nowotworów na leczenie” – podkreśla Joel Pearson, współautor publikacji.

