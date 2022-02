Antyszczepionkowcy częściej doświadczali traum w dzieciństwie? Jest badanie na ten temat

Opór wobec szczepień jest trzykrotnie wyższy u osób, które doświadczyły czterech lub więcej rodzajów traum – wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie „BMJ Open”.

Osoby z traumami częściej krytykują restrykcje covidowe

Doświadczenie traumy w dzieciństwie ma wpływ na poziom zdrowia psychicznego w dorosłym życiu. Jest też związane z obniżonym zaufaniem do instytucji państwowych – w tym systemu ochrony zdrowia. Naukowcy z Wielkiej Brytanii postanowili sprawdzić, jakie jest nastawienie mieszkańców Walii do restrykcji covidowych – w tym – noszenia masek, zachowywania dystansu i szczepień przeciw COVID-19. Badacze skontaktowali się telefonicznie z 6 763 osobami mieszkającymi w Walii w okresie największych restrykcji pandemicznych – od grudnia 2020 do marca 2021. Kwestionariusz zawierający pytania o 9 różnych traum z dzieciństwa, wypełniło w pełni – 2 285 osób.

Na liście traum mogących wystąpić przed 18 rokiem życia, znalazły się: fizyczna i werbalna przemoc, wykorzystanie seksualne, bycie świadkiem przemocy domowej, doświadczenie ciężkiego rozwodu rodziców, życie z dorosłym chorym psychicznie, nadużywanie alkoholu lub narkotyków, życie z dorosłym odsiadującym karę w więzieniu. Połowa respondentów (52 proc.) nie doświadczyła traumy w okresie dzieciństwa. Jedna osoba na pięć – doświadczyła tylko jednego typu przemocy; jedna na sześć (17 proc.) zgłosiła doświadczenie 2-3 typów traumy; jedna na dziesięć (10 proc.) doświadczyła czterech typów traumy lub więcej.

Najwięcej antyszczepionkowców wśród młodych mężczyzn z traumami

Naukowcy zauważyli, że wraz ze wzrostem liczby typów traum, doświadczonych przed 18 rokiem życia, obniżał się poziom zaufania do brytyjskiego systemu ochrony zdrowia (NHS). Osoby z niskim poziomem zaufania deklarowały też, że restrykcje pandemiczne są niesprawiedliwe i powinny zostać zniesione. Ta sama grupa deklarowała niechęć do noszenia masek.

Chęć storpedowania restrykcji covidowych – tj. noszenia masek czy zachowanie dystansu społecznego, była czterokrotnie wyższa u osób, które w dzieciństwie doświadczyły czterech i więcej rodzajów traum. W tej samej grupie niechęć do zaszczepienia przeciw COVID-19 była trzykrotnie wyższa, niż u osób, które nie doświadczyły żadnej traumy. Niskie zaufanie naukowcy zaobserwowali w większości u młodych mężczyzn.

Naukowcy podkreślają, że lepsze zrozumienie powodów niskiego zaufania u różnych grup społecznych pomoże wypracować narzędzia dotarcia do nich. Jest to kluczowe nie tylko w pandemii, ale też na potrzeby przyszłych kryzysów zdrowia publicznego.

