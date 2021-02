Jak krzywdy z dzieciństwa wypływają na mózg? To badanie wiele uświadamia

Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromne znaczenie odgrywa w rozwoju człowieka szczęśliwe dzieciństwo. Naukowcy udowodnili teraz za pomocą badań niewielkie, ale długofalowe zmiany w mózgu, jakie wywołuje krzywda doznana we wczesnych latach. Dotyczy to szczególnie obszarów podregionach ciała migdałowatego i hipokampu.

Krzywda z dzieciństwa a funkcjonowanie mózgu

Do badania zakwalifikowano łącznie 35 uczestników z zaburzeniami depresyjnymi (12 mężczyzn i 23 kobiety) w wieku od 18 do 49 lat. Badacze zrekrutowali również 35 zdrowych osób z grupy kontrolnej, dopasowanych pod względem wieku, płci i wykształcenia. Przełomowe badanie wykazało, że traumatyczne lub stresujące wydarzenia w dzieciństwie mogły doprowadzić do niewielkich zmian w kluczowych strukturach mózgu.

„Teraz gdy możemy faktycznie zidentyfikować, które obszary ciała migdałowatego lub hipokampu są trwale zmienione przez traumę doznaną w dzieciństwie, możemy skupić się na tym, jak złagodzić, a nawet potencjalnie odwrócić te zmiany” – powiedział Peter Silverstone z Kliniki Psychiatrii.

Naukowcy uważają, że po wystąpieniu tych zmian dotknięte obszary mózgu mogą funkcjonować gorzej. Gdy zmiany te pojawią się w strukturach mózgu związanych ze stresem, obszary te mogą stać się „nieprzystosowane” lub dysfunkcyjne w późniejszych latach, gdy ludzie będą radzić sobie ze stresem. To czyni ich „bardziej podatnymi” na rozwój depresji lub innych zaburzeń psychicznych w wieku dorosłym.

