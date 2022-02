W Europie odkryto nowy „wysoce zjadliwy” szczep HIV

Nowe odkrycie jest wynikiem trwającego projektu o nazwie BEEHIVE rozpoczętego w 2014 r. Ma on na celu zrozumienie, w jaki sposób mutacje genetyczne w wirusie HIV wpływają na różnice w przebiegu choroby.

Początkowo naukowcy zidentyfikowali nowy wariant wirusa HIV u 17 pacjentów. Dalsze prace analizujące ponad 6700 przypadków HIV w Holandii ujawniły kolejne 92 osoby z tym konkretnym wariantem. Naukowcy szacują, że wariant najprawdopodobniej pojawił się w latach 90. XX wieku.

Wirus HIV – wariant VB

Badania wykazały, że osoby z wariantem VB miały od 3,5 do 5,5 razy wyższe miano wirusa w porównaniu z osobami z bardziej powszechnym podtypem B wirusa HIV. Inną cechą wariantu VB jest szybszy spadek komórek odpornościowych CD4, co oznacza, że wirus szybciej uszkadza układ odpornościowy, prowadząc do rozwoju AIDS. Naukowcy oszacowali, że bez leczenia nowy wariant VB rozwinie się do zaawansowanej postaci w zaledwie 9 miesięcy. Badanie wykazało również, że po rozpoczęciu leczenia osoby z wariantem VB miały podobną regenerację układu odpornościowego i przeżycie jak osoby z innymi wariantami HIV.

Główny autor badania, epidemilolog Chris Wymant z Oxfordu uspokaja opinię publiczną. Ze względu na skuteczność nowoczesnych metod leczenia wariant „nie jest powodem do niepokoju”. VB krąży już od wielu lat i nie wpłynął znacząco na dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa HIV. Odkrycie wariantu HIV powinno zatem „być ostrzeżeniem, że nigdy nie powinniśmy być zbyt pewni, mówiąc, że wirusy będą ewoluować, aby stać się łagodniejszymi” – powiedział. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Science.

Najważniejsza jest wczesna diagnoza

„Ponieważ wariant VB powoduje szybszy spadek siły układu odpornościowego, ważne jest, aby pacjenci byli wcześnie diagnozowani i rozpoczynali leczenie tak szybko, jak to możliwe” – zaznaczono w oświadczeniu prasowym. Ogranicza to ilość czasu, w którym HIV może uszkodzić układ odpornościowy danej osoby. Wirus HIV nieustannie ewoluuje, do tego stopnia, że każda zarażona osoba ma nieco inną wersję. Stwierdzono, że wariant VB ma ponad 500 mutacji. Naukowcy obecnie nie są w stanie zidentyfikować, która mutacja genetyczna w wariancie VB spowodowała jego zjadliwość, ale mają nadzieję, że przyszłe badania będą w stanie to zrobić.

