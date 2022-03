Odkryto nową, gigantyczną bakterię. Ma zadziwiającą budowę

Jak podaje magazyn „Science”, na Karaibach odkryto nową bakterię, która jest jednym z większych znanych „mikroorganizmów”. Osiąga 2 cm długości i stanowi nieznany wcześniej, ewolucyjny etap na drodze w rozwoju złożonych komórek.

Nowoodkryta bakteria zadziwiła biologów

Bakteria ma cechy zarówno prokariontów oraz eukariontów, czyli dwóch typów komórek organizmów. Prokarionty mają genom w postaci swobodnie pływającego w komórce DNA, natomiast eukarionty odróżnia DNA mieszczące się w jądrze komórkowym. Ten typ bakterii spotykany był już wcześniej, ale naukowcy myśleli, że to nietypowe połączenie dwóch różnych komórek. Thiomargarita magnifica zawiera dwie złożone z błon struktury, z DNA umieszczonym w jednej z nich. Kod liczy liczy 11 mln par zasad z 11 tys. genów, czyli prawie trzykrotnie więcej niż u standardowej bakterii. Ogromny genom nie unosi się swobodnie w komórce, ale jest otoczony błoną, co jest innowacją charakterystyczną dla znacznie bardziej złożonych komórek. Genom bakterii jest tak duży, ponieważ istnieje ponad 500 000 kopii tych samych odcinków DNA.

Bakteria zadziwiła Victora Nizeta, naukowca z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Powiedział on, że odkrycie jest fantastyczne i „otwiera oczy” na złożony świat przyrody. Według Kazuhiro Takemoto, biologa z Kyushu Institute of Technology, mikroorganizm może być „brakującym ogniwem w ewolucji złożonych komórek”. Naukowcy są zdania, że bakteria, jeśli nie ulegnie uszkodzeniu, może teoretycznie urosnąć do jeszcze większych rozmiarów.

– Zbyt często bakterie uważa się za małe, proste, „niewyewoluowane” formy życia – tak zwane „worki białek” – dodaje Chris Greening, mikrobiolog z Monash University w Clayton – „Ale ta bakteria pokazuje, że możemy być dużo dalej od prawdy”.

