Kobiety częściej chorują na chorobę Alzheimera. Naukowcy odkryli dlaczego

Tajemnicę, od kilkudziesięciu lat nurtującą lekarzy odkryli naukowcy z zespołu prof. Keqiang Ye z Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) Chińskiej Akademii Nauk. Badania wskazują, że kluczowe może być zwiększenie poziom FSH u kobiet po menopauzie.

„W okresie menopauzy stężenie FSH w surowicy silnie wzrasta, wiążąc się z pokrewnym receptorem FSH na neuronach co powoduje szereg patologii prowadzących do rozwoju choroby Alzheimera"– powiedział dr Zaidi Mone, współautor badania i profesor w Mount Sinai School of Medicine w Nowym Jorku.

Co to jest FSH?

Folikulotropina, oznaczana w skrócie FSH, jest hormonem, który jest wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej. Ma bardzo duże znaczenie dla kobiet, gdyż to właśnie on pobudza syntezę estrogenów, dzięki czemu dojrzewają pęcherzyki Graffa. Stężenie tego hormonu we krwi uzależnione jest od fazy cyklu miesiączkowego kobiety. W okresie menopauzy ustaje czynność jajników, natomiast wydzielanie FSH rośnie.

Jakie mechanizmy wykorzystali w badaniach chińscy naukowcy?

Naukowcy wstrzyknęli najpierw samicom, a potem samcom myszy FSH i odkryli, że hormon prowokuje patologie prowadzące do wywołania choroby Alzheimera. Zespół ma zamiar przeanalizować również związek między genami ryzyka, takimi jak ApoE4 i FSH, aby zbadać, dlaczego kobiety nosicielki ApoE4 są bardziej podatne na rozwój choroby Alzheimera. Naukowcy biorą również pod uwagę wpływ chorób przewlekłych, takich jak: cukrzyca, miażdżyca i rak na ryzyko wystąpienia choroby.

Co to jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest nazywana również chorobą kory mózgowej. Dotyczy ona przede wszystkim osób po 65. roku życia, jednak sporadycznie może rozwinąć się także u osób młodszych. Schorzenie związane jest ze stopniową degeneracją mózgu wskutek obumierania neuronów, co skutkuje wystąpieniem poważnych zaburzeń pamięci, zachowania oraz zdolności logicznego myślenia. Na skutek zaburzeń neuroprzekaźnikowych oraz obumierania neuronów zmniejsza się objętość mózgu pacjentów.

Jakie są objawy choroby?

Osoba chora na Alzheimera początkowo funkcjonuje w miarę normalnie, jednak z czasem, zaczyna coraz bardziej przypominać nieporadne, i wymagające pomocy w każdej czynności dziecko. Alzheimer odbiera nie tylko tzw. pamięć świeżą, powodując m.in. zapominanie osób i wydarzeń, ale także upośledza ogólne funkcjonowanie organizmu, prowadząc do śmierci. Obumieranie neuronów nie jest jedynym objawem choroby. Wraz z jej postępem w mózgu odkłada się szczególny rodzaj białek, które upośledzają funkcjonowanie sprawnych obszarów mózgu.

