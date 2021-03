Słodzisz kawę? To może wpływać na wątrobę

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Grazu w Austrii i Uniwersytetu w Zurychu dostarczyli nowych dowodów na temat niebezpieczeństwa związanego ze spożywaniem cukru.

Cukier – mamy z nim problem

Cukry są naturalnymi składnikami owoców i warzyw. Jednak wiele przetworzonej żywności, którą spożywamy, zawiera dodatek cukru, aby poprawić smak, wygląd lub teksturę żywności. Wysokie spożycie cukru wiąże się z licznymi problemami zdrowotnymi, w tym cukrzycą typu 2, otyłością, chorobami układu krążenia i rakiem.

W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła, aby ludzie spożywali nie więcej niż 5% swoich dziennych kalorii z dodatku cukru. Przy diecie 2000 kalorii dziennie będzie to ok. 6 łyżeczek do herbaty i nic więcej.

Badania nad spożyciem cukru

Teraz nauka udowadnia, że spożywanie umiarkowanych ilości określonych cukrów może podwoić produkcję tłuszczu w wątrobie. Do badań zrekrutowano 94 zdrowych ochotników płci męskiej w wieku 18–30 lat. Uczestnicy mieli wskaźnik masy ciała poniżej 24, co jest uważane za umiarkowaną wagę. Badani powstrzymali się od napojów słodzonych cukrem przez 4 tygodnie. Następnie zaczęli pić je trzy razy dziennie, spożywają w sumie 80 g cukru każdego dnia.

Odkryto, że spożywanie słodkich napojów zwiększało uczucie sytości uczestników, powodując spożycie mniejszej ilości kalorii z innych źródeł. Szczególnie zaskakującym odkryciem było to, że sacharoza lub cukier stołowy – forma cukru najczęściej spożywana przez ludzi – zwiększała syntezę tłuszczu nieco bardziej niż ta sama ilość fruktozy. Gromadzenie się tłuszczu w wątrobie prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca typu 2 i niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

