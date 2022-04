To kawa robi z twoimi jelitami. Sprawdź, czy pijesz jej odpowiednią ilość

Utrzymywanie zróżnicowanego mikrobiomu jelitowego oznacza utrzymywanie zdrowego poziomu drobnoustrojów i bakterii w jelitach. Odpowiedni mikrobiom wzmacnia układ odpornościowy i ma wpływ nawet na zdrowie psychiczne.

Jak kawa wpływa na jelita?

Co ciekawe, naukowcy przypisują kawie również szereg zdrowotnych właściwości. A te pokrywają się z tymi, jakie niesie ze sobą odpowiedni mikrobiom. Czy to oznacza, że picie kawy i zdrowie jelit może mieć jakiś związek? Nowe badania pokazują, że przeciwutleniacze zawarte w kawie mogą pozytywnie wpływać na mikrobiom jelitowy. Jedno z hiszpańskich badań opublikowanych w piśmie „Nutriens” dotyczy właśnie mikrobiomu jelitowego osób pijących kawę. Badani byli podzieleni na trzy grupy: niepijących kawy, pijących umiarkowanie i pijących dużo (nawet pół litra kawy dziennie).

Naukowcy odkryli, że zdrowie środowiska jelitowego może być powiązane z polifenolami znajdującymi się w kawie – rodzajem przeciwutleniacza, o którym wiadomo, że ma działanie ochronne przed chorobami przewlekłymi, takimi jak otyłość, choroby neurodegeneracyjne, cukrzyca typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe.

Polifenole znajdziesz nie tylko w kawie

Jedna z prezentacji naukowych przedstawiona na dorocznym spotkaniu naukowym American College of Gastroenterology wskazała również na korzyści płynące z kawy dla mikrobiomu jelitowego. Uczestnicy omawianego badania, którzy pili co najmniej dwie filiżanki kawy dziennie, wykazywali zdrowszy mikrobiom w porównaniu do osób pijących mniej tego napoju. Naukowcy podkreślają jednak, że konieczne są dalsze badania nad tym zagadnieniem.

Sam związek między polifenolami a mikrobiotą jelitową jest już dobrze poznany. Polifenole zwykle znajdują się w zdrowej żywności – takiej jak owoce, warzywa, gorzka czekolada, ale też czerwone wino – i udowodniono, że mają korzystny wpływ na zdrowie ze względu na ich właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne.

