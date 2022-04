Czy kawa ma zły wpływ na przewód pokarmowy? Jest naukowa odpowiedź

Czy osoby z chorobami przewodu pokarmowego w ogóle powinny sięgać po kawę? Okazuje się, że nie ma ku temu przeciwwskazań, a głosy o drażniącym działaniu kawy na żołądek, to popularny mit. Badania naukowe nie wykazały, aby picie kawy miało szkodzić osobom cierpiącym na problemy z układem pokarmowym, na przykład na wrzody.

Czy kawa podrażnia żołądek?

Powszechne przekonanie o tym, że kawa działa drażniąco na nasz układ pokarmowy, nie znajduje potwierdzenia w badaniach. Naukowcom udało się wykluczyć związek między piciem kawy a niestrawnością, chorobą refluksową przełyku i chorobą wrzodową. Co więcej, konsumpcja kawy nie pogarsza objawów u większości osób, które cierpią na wymienione choroby. Badania wskazują również na brak powiązań pomiędzy spożywaniem kawy i zaburzeniami pracy jelita grubego.

Jedno z takich badań przeprowadzili japońscy naukowcy, którzy przebadali ponad 8 tysięcy osób, aby sprawdzić, czy regularne picie kawy ma jakikolwiek z chorobą wrzodową żołądka, dwunastnicy, ale też chorobą refluksową. W badaniu były brane pod uwagę różne kwestie, m.in., wiek, dieta, spożywanie alkoholu i palenie papierosów. Badacze dowiedli, że nie ma znaczącego związku między spożyciem kawy a zaburzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego związanymi z nadkwaśnością. Zauważyli jednak, że stan przewodu pokarmowego pogarsza się u osób pijących alkohol i palących papierosy.

Czy kawa może zmniejszać ryzyko chorób układu pokarmowego?

W publikacjach naukowych wskazuje się na rolę kawy w zmniejszaniu ryzyka rozwoju chorób pęcherzyka żółciowego, a także jej znaczenie dla zapobiegania i progresji chorób wątroby, w tym marskości i raka wątroby.

Ile kawy dziennie należy pić, aby w pełni wykorzystać jej zdrowotne działanie? Według opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) bezpieczne dla zdrowia dzienne spożycie kofeiny to ok. 400 mg, czyli mniej więcej od 3 do 5 filiżanek kawy.

Czytaj też:

Ten napój postawi cię rano na nogi! I nie jest to kawa