Dwa lata po zakażeniu COVID-19 u hospitalizowanych wciąż pojawiają się te objawy

Dwa lata po zakażeniu COVID-19 połowa pacjentów przyjętych do szpitali nadal ma co najmniej jeden objaw choroby, pokazuje badanie obserwacyjne opublikowane w The Lancet Respiratory Medicine. Najdłuższe takie badanie objęło 1192 uczestników w Chinach zarażonych SARS-CoV-2 podczas pierwszej fazy pandemii w 2020 roku.

Objawy COVID-19 na długo po przejściu infekcji

Chociaż stan zdrowia fizycznego i psychicznego u osób hospitalizowanych poprawiał się z czasem, długo skarżyli się oni na gorszy stan zdrowia i jakość życia niż populacja ogólna. Dotyczyło to zwłaszcza uczestników z tzw. długim COVID, u których zazwyczaj utrzymywał się co najmniej jeden objaw infekcji koronawirusowej. Autorzy nowego badania ocenili stan zdrowia 1192 uczestników z ostrym COVID-19 leczonych w szpitalu Jin Yin-tan w Wuhan w Chinach, między 7 stycznia a 29 maja 2020 r., w odstępach 6, 12 miesięcy i dwóch lat.

Co dolegało hospitalizowanym?

Zgodnie z wynikiem nowego badania dwa lata po zachorowaniu 31% pacjentów (351/1127) zgłaszało zmęczenie lub osłabienie mięśni, a 31% (354/1127) problemy ze snem. Odsetek uczestników bez COVID-19 zgłaszających te objawy wyniósł odpowiednio 5% (55/1127) i 14% (153/1127).

Pacjenci po COVID-19 częściej zgłaszali też szereg innych objawów, w tym ból stawów, kołatanie serca, zawroty głowy i bóle głowy. Również częściej doskwierał im ból lub dyskomfort (23%) oraz lęk lub depresja (12%) w porównaniu do osób bez infekcji (odpowiednio 5% i 5%).

„Nasze odkrycia wskazują, że dla pewnego odsetka hospitalizowanych osób, które przeżyły COVID-19 potrzeba więcej niż dwóch lat, aby w pełni wyzdrowieć. Bieżąca obserwacja osób, które przeżyły COVID-19 jest niezbędna dla zrozumienia długoterminowego przebiegu choroby” – skomentował główny autor, profesor Bin Cao.

Długoterminowe skutki zdrowotne COVID-19 pozostają w dużej mierze nieznane, ponieważ najdłuższe dotychczasowe badania obserwacyjne obejmowały około jeden rok. Ponadto autorzy uznali pewne ograniczenia swoich badań.

