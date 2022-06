Już jedna filiżanka kawy dziennie uchroni cię przed groźną chorobą. Są najnowsze badania

Naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicyne w USA wykazali, że spożywanie co najmniej jednej filiżanki kawy dziennie może zmniejszyć ryzyko ostrego uszkodzenia nerek. Wnioski z przeprowadzonych badań opublikowane w czasopiśmie Kidney International Reports, pokazują, że ci, którzy pili dowolną ilość kawy każdego dnia, mieli niższe ryzyko wystąpienia epizodu ostrego uszkodzenia nerek, niż ci, którzy nie pili kawy.

Przebieg badania

Korzystając z danych zebranych podczas badań prowadzonych przez Atherosclerosis Risk in Communities Study w Stanach Zjednoczonych, dotyczących chorób sercowo-naczyniowych naukowcy ocenili wyniki badań 14 207 dorosłych osób. Uczestnicy byli badani siedem razy w ciągu 24 lat pod kątem liczby wypitych w ciągu dnia filiżanek kawy. Poszczególne grupy spożywały od zera, do trzech i więcej filiżanek kawy dziennie. Biorąc pod uwagę cechy demograficzne, status społeczno-ekonomiczny, styl życia oraz czynniki dietetyczne stwierdzono, że ryzyko wystąpienia choroby u osób, które piły jedną filiżankę kawy dziennie było o 15 proc. niższe, niż u tych, którzy nie pili kawy. Ustalono również, że w grupie osób, które piły od dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie ryzyko wystąpienia choroby jeszcze bardziej się zmniejszyło, aż o 22 proc.– 23 proc.

Jak kawa wpływa na pracę nerek?

Podejrzewamy, że przyczyną wpływu kawy na ryzyko wystąpienia niewydolności nerek może być to, że albo biologicznie aktywne związki w połączeniu z kofeiną, albo tylko sama kofeina poprawia perfuzję i wykorzystanie tlenu w nerkach – powiedział autor badania prof. Chirag Parikh z Johns Hopkins University School of Medicine.

Objawy ostrego uszkodzenia nerek

Nagły epizod niewydolności nerek rozwija się w ciągu kilku godzin lub kilku dni. Powoduje gromadzenie się produktów przemiany materii we krwi, co utrudnia nerkom utrzymanie prawidłowej równowagi płynów w organizmie. Zaburzenie to występuje najczęściej u hospitalizowanych pacjentów, u których nerki są dotknięte stresem medycznym i chirurgicznym oraz powikłaniami. Objawy ostrego uszkodzenia nerek różnią się w zależności od przyczyny. Do najczęstszych objawów należą:

zbyt mała ilość moczu oddawana w ciągu doby,

obrzęki nóg i kostek,

worki pod oczami,

zmęczenie,

duszność,

nudności,

ból w klatce piersiowej,

w ciężkich przypadkach drgawki lub śpiączka.

