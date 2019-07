Tatuaże pomogą zapanować nad cukrzycą i chorobą nerek?

Tatuaże mogą wkrótce stać się środkiem do osiągnięcia nowych celów. To, co od dawna było powszechnie używane do wyrażania siebie, miałoby teraz pomagać pacjentom i lekarzom monitorować przebieg chorób.

Naukowcy z Niemiec stworzyli „biosensoryczne tatuaże", które reagują na zmieniający się poziom cukru, albuminy lub pH, jak podano na łamach„Science Alert". Nowy atrament śródskórny zmienia kolor na podstawie zmian w ciele. Twórcy tej koncepcji mają nadzieję, że tatuaż zostanie wkrótce wykorzystany do monitorowania w czasie rzeczywistym chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca i choroby nerek. Testowane na skórze świń tatuaże wydawały się odpowiadać na stężenia kluczowych parametrów wskazujących na choroby.

Dieta oparta na tych produktach może zapobiec cukrzycy typu 2. Jak często je jesz? Tatuaż powie, czy masz cukrzycę Opracowano funkcjonalną technologię kosmetyczną poprzez połączenie artystycznego wymiaru tatuażu i kolorymetrycznych biosensorów. Taką informację podali naukowcy w swoim raporcie opublikowanym w „Angewandte Chemie International Edition". Poinformowali, że czujniki zawarte w tatuażu funkcjonowały jako swoiste wskaźniki diagnostyczne. Wykazywały bowiem widzialne zmiany koloru w odpowiedzi na zmiany pH, stężenia glukozy i albuminy. Tatuaż wykorzystuje specjalny barwnik, który reaguje po wystawieniu na działanie biomarkerów w płynie tkankowym. Barwa zmienia kolor na zielony po wykryciu albuminy, na żółty lub ciemnozielony z powodu glukozy i staje się żółta lub niebieska po ekspozycji na zmiany pH. Naukowcy dążą do ulepszenia tej metody wykonywania tatuażu, by zabarwienie mogło ulec odwróceniu po wyleczeniu. Naukowcy twierdzą, że zastosowanie czujników można rozszerzyć na wykrywanie elektrolitów, białek, mikroorganizmów chorobotwórczych, gazów i stanu odwodnienia. Opracowane czujniki wewnątrzskórne mogą mieć zastosowanie w diagnostyce medycznej do monitorowania szerokiego zakresu biomarkerów przemian chemicznych w organizmie. Zespół planuje przetestować tę metodę tatuażu na żywych zwierzętach. Następne badanie skupi się na potencjalnych skutkach ubocznych stosowania tego specjalnego barwnika. Taka technologia również daje nadzieję na umożliwienie lekarzom stworzenia bardziej spersonalizowanych rodzajów leczenia i diagnostyki. Tradycyjne metody monitorowania nadal są ważne Typowe badanie poziomu cukru we krwi jest ważne dla osób chorych na cukrzycę. Regularne monitorowanie tego wskaźnika może pomóc w leczeniu i zapobieganiu powikłaniom. Pacjenci wciąż od lat używają przenośnych elektronicznych glukometrów do pomiaru poziomu cukru. Urządzenie wymaga niewielkiej kropli krwi do pomiaru glukozy. Z kolei pH ciała we krwi to kolejny czynnik, który należy ściśle monitorować. Zmiany jego poziomów mogą wskazywać na różne problemy zdrowotne, które mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

