Harvard: To nie układ odpornościowy uaktywnia objawy choroby

Większość z nas uważa, że za te symptomy odpowiedzialny jest układ odpornościowy. Oczywiście jego zadaniem jest obrona przed infekcją i walka z nią, ale objawy choroby to „dzieło” mózgu – donoszą naukowcy z Harvardu. Odpowiedzialna za to ma być niewielka populacja neuronów zlokalizowana w podwzgórzu.

Jak organizm odpowiada na infekcję?

W uproszczeniu układ nerwowy przekazuje impuls układowi odpornościowemu, a następnie uruchamia serię zmian behawioralnych i fizjologicznych, które odczuwamy jako nieprzyjemne objawy choroby. Neuronaukowców od dawna nurtowały pytania: Jak i gdzie to się dzieje w mózgu? Eksperci z Harvardu znaleźli odpowiedzi w mózgach myszy.

Zlokalizowali oni niewielką populację neuronów w mózgu, które mogą wywoływać objawy choroby, w tym gorączkę, utratę apetytu i odczuwanie zimna. Mają one receptory zdolne do bezpośredniego wykrywania sygnałów molekularnych pochodzących z układu odpornościowego. Neurony te znajdują się w obszarze podwzgórza, części mózgu znanej z kontrolowania kluczowych funkcji homeostatycznych, które utrzymują organizm w zrównoważonym, zdrowym stanie.

Nowa nadzieja w leczeniu objawów choroby

Istnieje nadzieja, że pewnego dnia naukowcy będą mogli wykorzystać wiedzę z tego, jak działa ten mechanizm, do ukierunkowania procesu leczniczego. Na przykład gorączka jest zazwyczaj zdrową reakcją, która pomaga wyeliminować patogen. Ale kiedy staje się zbyt wysoka, może również być niebezpieczny. To samo można powiedzieć o utracie apetytu lub obniżonym pragnieniu. Długotrwały brak składników odżywczych lub nawodnienia zaczyna utrudniać powrót do zdrowia.

„Jeśli rozumiemy, jak to działa, być może będziemy mogli pomóc pacjentom, którzy mają trudności z tego rodzaju objawami, na przykład chorym na chemioterapię lub raka, którzy mają bardzo niski apetyt, ale tak naprawdę nic nie możemy z tym zrobić”, powiedziała Jessica Osterhout, główna autorka badania.

Czytaj też:

Polacy autorami ważnego odkrycia. Jest związany z chorobami neurorozwojowymiCzytaj też:

Hipokamp – co o nim wiemy? Funkcje, skutki uszkodzenia