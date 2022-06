Nie możesz ustać w tej pozycji? Możesz mieć większe ryzyko śmierci

Zachowanie równowagi ciała wydaje się czymś oczywistym (odkąd tylko zaczynamy chodzić). Jednak po 60-tym roku życia umiejętność ta zaczyna stosunkowo słabnąć. Naukowcy odkryli, że niezdolność do stania na jednej nodze przez 10 sekund w wiąże się z niemal podwojeniem ryzyka śmierci w ciągu następnych 10 lat. Ocena równowagi nie jest rutynowo uwzględniana w badaniach zdrowia mężczyzn i kobiet w średnim i starszym wieku.

Czy test równowagi może być wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka śmierci?

Naukowcy przeanalizowali wyniki 1702 uczestników w wieku 51-75 lat, którzy wzięli udział w badaniu kohortowym CLINIMEX Exercise. Zostało ono przeprowadzone w celu oceny związku między różnymi miarami sprawności fizycznej ze złym stanem zdrowia i śmiercią. Około dwie trzecie uczestników stanowili mężczyźni.

W ramach kontroli uczestnicy zostali poproszeni o stanie na jednej nodze przez 10 sekund bez dodatkowego wsparcia. Mieli także umieścić przednią część wolnej stopy z tyłu przeciwległej podudzia, trzymając jednocześnie ręce po bokach i patrząc przed siebie. Dozwolone były do trzech prób na każdą stopę. W sumie około 1 na 5 uczestników nie zdało testu. Niezdolność rosła wraz z wiekiem: prawie 5% wśród osób w wieku 51-55 lat; 8% wśród 56-60-latków; niecałe 18% wśród osób w wieku 61-65 lat; i niecałe 37% wśród osób w wieku 66-70 lat nie wykonało zadania. W grupie wiekowej 71-75 było to już 54% osób.

W średnim okresie monitorowania wynoszącym 7 lat zmarło 123 (7%) osób: nowotwór (32%); choroba sercowo-naczyniowa (30%); choroba układu oddechowego (9%); oraz powikłania COVID-19 (7%). Jednak odsetek zgonów wśród osób, które nie przeszły testu, był znacznie wyższy: 17,5% w porównaniu z 4,5%.

Po uwzględnieniu wieku, płci i podstawowych warunków, niezdolność do stania bez podparcia na jednej nodze przez 10 sekund wiązała się z 84% zwiększonym ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu następnej dekady. Ponieważ wszyscy uczestnicy byli białymi Brazylijczykami, odkrycia mogą nie mieć szerszego zastosowania do innych grup etnicznych i narodów. Wyniki badań opublikowano w British Journal of Sports Medicine.

Czytaj też:

Figura drzewa. Rób ją codziennie, a twój organizm będzie ci wdzięczny