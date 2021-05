Jak zachować równowagę umysłu? Te sposoby są dobre dla każdego

Dobrostan psychiczny jest integralną częścią twojego życia. Masz prawo podchodzić do swojej psychiki tak, jak do zdrowia fizycznego. Co więcej: okazuje się, że dobre nawyki zapewniające zdrowie, takie jak aktywność fizyczna i zdrowa dieta służą także twojemu samopoczuciu. Ale metod, dzięki którym możesz poczuć się lepiej psychicznie jest znacznie więcej. Spójrz na listę poniżej i zainspiruj się – może zrobisz coś już dziś?

Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne?

Odłóż smartfon

Bezmyślne przewijanie ekranu w smartfonie zajmuje nam więcej czasu, niż moglibyśmy przypuszczać. Zapewne znajdziesz statystyki użycia w swoim telefonie – uprzedzamy, że możesz się zdziwić. W rzeczywistości spędzanie czasu z telefonem komórkowym to metoda na zabicie czasu. O ile nie sprawdzasz czegoś ważnego, zrobienie w tym czasie najprostszej czynności w domu da twojej psychice więcej, niż kolejny zabawny filmik w telefonie. Przerwa od Internetu może być bardzo potrzebna dla zdrowia psychicznego.

Zrób tablicę marzeń

Kiedy już odłożysz smartfona i zyskasz trochę czasu dla siebie, spróbuj zrobić tablicę marzeń. Co to takiego? Tablica, na której zamieszczasz wyobrażenia swoich marzeń w dowolnej formie – np. zdjęć z gazet, rysunków czy opisów. Tworząc ją zaczynasz myśleć o swoich najgłębszych pragnieniach. Spoglądając co jakiś czas na tablicę skupiasz swoją uwagę na osiąganiu celów. Tworzenie tablicy marzeń to fajne zadanie, w które możesz zaangażować również dzieci.

Znajdź ujście dla negatywnych emocji

Stres i nerwy są nieodłącznie wpisane w nasze funkcjonowanie. Będziesz musiał się na nie przygotować, ponieważ nie da się ich uniknąć. Zamiast pozwalać, by stres decydował o twoim życiu, musisz znaleźć ujście dla negatywnych emocji. Spróbuj takich rzeczy, jak medytacja, joga, czy ćwiczenia oddychania, aby wyeliminować złe emocje, które pojawią się w trakcie dnia. Biorąc pod uwagę, jak wiele dolegliwości fizycznych bierze się ze stresu, potraktuj to zadanie priorytetowo.

Unikaj samokrytyki

Jesteśmy ludźmi i zdarza nam się popełniać błędy. Ale nie musimy być wobec siebie destrukcyjnie krytyczni. Wyciągnij wnioski z popełnionych błędów i skup się na tym, co robisz dobrze. Działaj z dobrymi intencjami, a będziesz miał większą szansę na powodzenie. Pamiętaj, że twój dobrostan psychiczny zależy w dużym stopniu od tego, jak postrzegasz siebie. Bądź swoim sprzymierzeńcem i najlepszym przyjacielem.

Otaczaj się pozytywnymi ludźmi

Duża ilość stresu w życiu zależy również od tego, jakimi ludźmi się otaczamy. Kiedy spędzasz czas z osobami, które są pesymistyczne i narzekają, jest ryzyko, że tak samo zaczniemy patrzeć na świat. Dlatego staraj się spotykać z pozytywnymi znajomymi i unikaj negatywnych ludzi na tyle, na ile możesz. Pomagaj też innym patrzeć na rzeczy w optymistyczny sposób, abyś sam stał się osobą, która dodaje innym energii.

Nie porównuj się z innymi

Jedną z najgorszych rzeczy, jakie możesz zrobić, jest porównywanie się z innymi. Nie ma znaczenia, jakim samochodem jeździsz, w jakim domu mieszkasz ani ile pieniędzy zarabiasz w ciągu godziny. Liczy się to, co jest w twoim sercu. Możliwość kochania i bycia kochanym to bezcenny dar, który mamy wszyscy. Nie niszcz swojej samooceny porównaniami. Pamiętaj, jak wiele rzeczy jest złudnych: czyjaś próba epatowania udanym życiem nie musi oznaczać, że jest takie naprawdę.

Naucz się mówić nie

Nie masz ochoty wyjść w ten wieczór, ale znajomi nalegają? Wolisz inną sukienkę, niż oferuje ci siostra, nie nie masz serca jej odmówić? To drobne kompromisy, które mogą podkopać twoje dobre samopoczucie. Psychologowie podkreślają, że nauka mówienia „nie” może odmienić twoje życie na lepsze.

Spędzaj czas na łonie natury

Jedną z taktyk stosowanych w celu powstrzymania ataku paniki jest wyjście na zewnątrz. Świeże powietrze ma właściwości terapeutyczne, których tak często nie doceniamy. Jeśli masz problemy z poczuciem uziemienia na tym świecie, zdejmij buty i poczuj zimną ziemię między palcami. Kiedy świat wokół ciebie jest chaotyczny i czujesz, że tracisz kontakt ze sobą, takie proste czynności pomogą ci natychmiast poczuć się lepiej.

Poproś o pomoc, gdy jej potrzebujesz

Chociaż możesz postrzegać sam siebie jako superbohatera, z rzeczywistości nie jest to zdrowe podejście. Musisz znać swoje ograniczenia i pozwalać sobie na słabość. Miarą twojej siły jest poprosić o pomoc, kiedy sam nie dajesz sobie rady. Może to być zwykła rozmowa z bliskim, konsultacja z terapeutą lub lekarzem. Zadbaj o siebie w sposób, który wymaga najwięcej odwagi, a z pewnością na tym nie stracisz.

