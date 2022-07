Pies poprawia zdrowie psychiczne opiekuna? To... skomplikowane

Często uważa się, że bliskie relacje między ludźmi a ich psami mogą przynieść właścicielom wiele korzyści w zakresie zdrowia psychicznego. Jednak wyniki nowego badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Liverpoolu pokazują bardziej skomplikowany obraz.

Badacze przeprowadzili ankietę wśród 1693 dorosłych właścicieli psów w Wielkiej Brytanii, aby sprawdzić, czy opiekunowie, którzy mają silniejsze relacje ze swoimi pupilami, cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym. Analiza opublikowana w czasopiśmie Frontiers in Psychology wykazała, że silna relacja psa z właścicielem wiązała się z większym poczuciem wsparcia emocjonalnego i towarzystwa. To jednak nie wszystko.

Pies może pogorszyć samopoczucie właściciela

Kluczowe zagadnienia obejmowały pozytywny wpływ na samopoczucie i szczęście właściciela poprzez zapewnienie celu w życiu, towarzystwa, samoakceptacji i przyjemności, ale także zmniejszenie emocjonalnego bólu i cierpienia. Na przykład psy były wymieniane jako te, które pomagają w radzeniu sobie z objawami zaburzeń zdrowia psychicznego, takimi jak myśli samobójcze.

Okazało się jednak, że pies może być też źródłem negatywnych emocji i doświadczeń. Skutkiem silnej relacji z czworonogiem jest duży żal z powodu utraty psa, ale też obawy związane z ciężarem odpowiedzialności i możliwości zaspokojenia potrzeb psa.

Naukowcy odkryli, że właśnie to, jak opiekunowie postrzegają „obciążenie” związane z posiadaniem psa, było najściślej związane z ich samopoczuciem psychicznym. Jak podkreśliła główna aktorka badań dr Carri Westgarth, im mniejsze poczucie obciążenia, tym lepsze zdrowie psychiczne, mniejszy lęk i epizody depresyjne.

Potrzebne większe wsparcie dla właścicieli psów?

Chociaż potrzebne są dalsze badania, naukowcy sugerują, że zapewnienie właściwej pomocy właścicielom jest kluczem nie tylko do dobrej relacji człowieka i zwierzęcia, ale i do poprawy dobrostanu psychicznego opiekuna psa. Obejmuje to dostęp do niedrogich usług opieki weterynaryjnej, szkolenia psów, wyżywienia, dostęp do mieszkań przyjaznych zwierzętom i środowisk wspierających psy. Naukowcy wspomnieli także o wsparciu dla osób, które zmagają się ze smutkiem po stracie zwierzęcia.

Czytaj też:

Tym nigdy nie dziel się ze swoim psem! Sprawdź, czego nie mogą jeść nasi pupile