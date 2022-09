Zbyt intensywne myślenie może... zmęczyć. Tak twierdzą naukowcy

Intensywna praca lub nauka mogą przyczyniać się do uczucia zmęczenia. Jeśli spędzamy wiele godzin przed ekranem komputera lub pracujemy nad stosem dokumentów, czujemy się wypaleni i pozbawieni energii. W takiej sytuacji często odczuwamy „mgłę” w głowie, mamy problemy z koncentracją, nie możemy się skupić i odczuwamy przestymulowanie. Nie marzymy o niczym innym jak o tym, by położyć się i odpocząć, a każda czynność wymagająca myślenia wydaje nam się zbyt skomplikowana. To nic innego jak przemęczenie. Teraz istnieją już naukowe dowody na to, że zbyt intensywna praca może przyczynić się do powstawania uczucia zmęczenia.

Myślenie męczy

Jak wynika z badań naukowców, intensywne myślenie może doprowadzić do zmian chemicznych w mózgu. Aby to sprawdzić, dwóm grupom ludzi przydzielono różne zadania. Jedna grupa musiała wykonać zadania nie wymagające skomplikowanych procesów myślowych, a druga musiała się nad swoimi poleceniami trochę natrudzić. U przedstawicieli drugiej grupy zauważono oznaki zmęczenia, do których zalicza się m.in. zmiana rozszerzenia źrenic.

Rezonans magnetyczny wskazał, że u osób, które wykonywały złożone zadania, doszło do nagromadzenia się glutaminianu, substancji chemicznej, która odpowiada za przesyłanie sygnałów do innych komórek nerwowych w korze przedczołowej mózgu. Nadmiar zadań do wykonania lub zbyt intensywne myślenie mogą doprowadzić do problemów z podejmowaniem decyzji i zmęczenia poznawczego. „Nasze odkrycia pokazują, że praca poznawcza powoduje prawdziwą zmianę funkcjonalną – nagromadzenie szkodliwych substancji w mózgu” – informuje Mathias Pessiglione, jeden z autorów badania.

Naukowcy mają zatem dowód, że przestymulowanie lub zbyt intensywna praca mogą doprowadzać do zmian chemicznych w korze przedczołowej mózgu i zakłócać jej prawidłową pracę. Dbanie o regenerację mózgu i zachowywanie balansu pomiędzy pracą a wypoczynkiem mogą zapobiec wypaleniu zawodowemu czy przeciążeniu organizmu nadmierną pracą.

