To potwierdzone: Pozytywny sposób myślenia przynosi lepsze zdrowie

Przyjęcie pozytywnego nastawienia to jeden z najlepszych sposobów na znalezienie radości w swoim życiu, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe. Badania pokazują, że jeśli zachowasz pozytywne nastawienie, poradzisz sobie ze stresem i spojrzysz na sprawy ze zdrowej perspektywy. Wielu z nas nauczyło się ignorować swoje emocje i robić to, co należy, ale na dłuższą metę powoduje to większy stres. Dlatego uczynienie szczęścia priorytetem jest integralną częścią dbania o siebie. Nie zawsze możesz kontrolować, co się z tobą dzieje, ale możesz kontrolować swoje reakcje.

Pozytywne myślenie wpływa na emocje

Przyjęcie pozytywnego nastawienia, nawet gdy sprawy wyglądają źle, pomoże ci znaleźć rozwiązanie swoich problemów i łatwiej znieść trudności. Zamiast zamykać się w skorupie negatywnych emocji, gdy w twoim życiu pojawiają się przeszkody, będziesz bardziej skłonny do reagowania na wyzwania z siłą i determinacją. Będzie ci także łatwiej prosić o pomoc, co – nawet gdy konieczne – bywa trudne.

Pozytywny sposób myślenia może obniżyć ryzyko chorób

Artykuł z Penn State University wskazuje, że pozytywny sposób myślenia może wydłużyć życie i obniżyć ryzyko chorób układu krążenia. Kiedy trenujesz swój umysł, aby myśleć pozytywnie, twój układ odpornościowy staje się silniejszy. Dzięki temu będziesz w stanie szybciej przezwyciężyć choroby, a ciśnienie krwi pozostanie na zdrowym poziomie. Możesz to zrobić, powtarzając sobie afirmacje lub ćwicząc w ciągu dnia pozytywne mówienie do siebie, aby kondycjonować swój umysł.

Pozytywne myślenie pomaga zachować energię

Jedną z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić, aby pozostać szczęśliwym, jest kontynuowanie robienia tego, co cię uszczęśliwia, szczególnie gdy przechodzisz przez trudności. Jeśli stwierdzisz, że jesteś w znacznie lepszym nastroju, kiedy ćwiczysz rano, rysujesz, tworzysz lub czytasz książki, traktuj te rzeczy priorytetowo. Zachowanie pozytywnego nastawienia może czasem wymagać pracy, ale by żyć pełnią życia, musisz mieć energię. Kiedy nie masz wystarczającej siły, aby zadbać o podstawowe rzeczy w swoim życiu, może to pogorszyć sytuację i zwiększyć ryzyko depresji.

Rola bliskich relacji z innymi

Jeśli chcesz pozostać szczęśliwy, powinieneś pielęgnować więzi z innymi. Kiedy masz szczere relacje z ludźmi, może się okazać, że jesteś mniej zestresowany, gdy pojawią się problemy. Wiesz, że masz kogoś, na kim możesz polegać. Kiedy jesteś zdeterminowany, aby przezwyciężyć trudności, możesz stać się dla nich inspiracją. Twoje dzieci, bliscy i przyjaciele podpatrują, jak radzisz sobie z wyzwaniami, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Oczywiście nie musisz wywierać na sobie presji czy bać się oceny – po prostu zrozum, jak bardzo możesz pomóc innym, dbając o siebie.

