„Zmutowane” komórki krwi świadczą o zbliżającym się raku? Zadziwiające odkrycie medyczne

Powszechna, nieoczekiwana mutacja w komórkach macierzystych krwi może sprzyjać chorobom układu krążenia i rakowi krwi – donoszą naukowcy. Zmienia ona aktywność genów przez komórki macierzyste i mieszanki wytwarzanych przez nie komórek krwi. Jak tego dowiedziono?

Badanie nad komórkami krwi

Naukowcy z ośrodków: Weill Cornell Medicine, New York-Presbyterian, New York Genome Center, Harvard Medical School i Dana-Farber Cancer Institute przeprowadzili przełomowe badania nad mutacją DNMT3A R882. Okazało się, że prowadzi ona do wzrostu dużej populacji krążących komórek krwi, które również zawierają tę mutację. Stają się one coraz bardziej powszechne wraz z wiekiem i uważa się, że stanowią bardzo wczesny, przednowotworowy etap rozwoju raka.

Badanie było wynikiem współpracy między laboratorium dr Landau a laboratorium dr Irene Ghobrial, profesor medycyny w Harvard Medical School i Dana Farber Cancer Institute. Zespół dr Ghobrial dostarczył próbki komórek macierzystych krwi ze szpiku pacjentów w remisji szpiczaka mnogiego — pacjentów, u których klonialne przerosty krwinek są stosunkowo częste.

Jednak szczegóły molekularne tego, jak powstają, były trudne do ustalenia, ponieważ zmutowane komórki wyglądają i działają podobnie jak normalne komórki. Naukowcy jednak odkryli skutki mutacji, a dokładne wyniki opublikowali w czasopiśmie Nature Genetics. Teraz planują przeprowadzić dalsze badania nad rozrostami klonów wynikającymi z innych mutacji.

„Odkrycia te pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób te zmutowane komórki przerastają normalne komórki i torują drogę możliwym przyszłym terapiom ukierunkowanym na te komórki w celu zapobiegania nowotworom i innym schorzeniom związanym z rozrostem klonalnym” – powiedział autor badania, dr Dan Landau, onkolog z Weill Cornell.

