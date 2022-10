Istnieje nowa grupa krwi. Odkryto ją w dramatycznych okolicznościach

W wyniku konfliktu serologicznego w jednym z brytyjskich szpitali zmarł noworodek. Dziecko wymagało przetoczenia krwi i skończyło się to śmiercią. Tragiczny incydent doprowadził badaczy do odkrycia nowej grupy krwi. To odkrycie na miarę nagrody Nobla – komentują naukowcy.

Do konfliktu serologicznego dochodzi wtedy gdy układ immunologiczny kobiety reaguje niewłaściwie na krew płodu z określonym antygenem. Tak właśnie zdarzyło się w przypadku przetoczenia krwi matki noworodkowi, co spowodowało u niego krwotok w mózgu. Konflikt serologiczny O konflikcie serologicznym mówi się wówczas, gdy organizm ciężarnej kobiety zaczyna produkować przeciwciała odpornościowe skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych płodu (erytrocytów). Dotyczy to przypadku niezgodności antygenów, tj. kobieta ma grupę krwi Rh(-), a mężczyzna – grupę krwi Rh(+). W przypadku, który wydarzył się w Wielkiej Brytanii, jak stwierdzili lekarze, przyczyną konfliktu serologicznego okazał się bardzo rzadki antygen Er w krwi matki. Nowa grupa krwi – odkrycie na miarę nagrody Nobla Okazuje się, że antygen Er odkryto już w roku 1982, a pod koniec lat 80. wykryto także trzy warianty tego antygenu (Era, Erb, Er3). Nie pasował on jednak do żadnej znanej grupy krwi. Tym razem przeprowadzono kolejne badania, pobrano krew od 13 pacjentów, w tym od matki, której dziecko zmarło. Odkryto kolejne dwa warianty antygenu Er - Er4 i Er5. Zauważono również, że związane z nimi jest pewne białko, Piezo1, kluczowe dla antygenów Er. Całą grupę pięciu antygenów Er postanowiono zaliczyć jako nową – już 44. – grupę krwi. Naukowcy z National Health Service Blood and Transplant (NHSBT) i Uniwersytetu w Bristolu opublikowali swoje odkrycie na łamach czasopisma „Blood”. To odkrycie ważne, na miarę nagrody Nobla – komentuje środowisko badaczy. Dzięki temu odkryciu zwiększają się szanse prawidłowego zdiagnozowania niezgodności krwi. Mogą one zapobiec tak dramatycznym incydentom, jak śmierć noworodka wskutek konfliktu serologicznego – wskazują badacze. Grupy krwi To, jaką grupę krwi posiadamy, ma związek z rodzajem występujących na czerwonych krwinkach antygenów, czyli charakterystycznych białek. Grupę krwi dziedziczymy po naszych rodzicach. Może się ona zmienić po przeszczepie szpiku kostnego. Od niemal stu lat wyróżnia się grupy A, B, AB oraz 0. Czytaj też:

