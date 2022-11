Zidentyfikowano neurony, które przywracają zdolność chodzenia po paraliżu

Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z centrum badawczego.NeuroRestore zidentyfikowało specyficzny typ neuronu – SC Vsx2::Hoxa10. Jest on aktywowany i przebudowywany przez stymulację rdzenia kręgowego, co pozwala pacjentom po paraliżu wstać, chodzić i odbudować siłę mięśniową. Tkanka, złożona z komórek tych neuronów nie wydaje się być potrzebna do chodzenia zdrowym ssakom, ale jest niezbędna do powrotu do zdrowia po urazie kręgosłupa.

Nowe, przełomowe odkrycie. Pacjenci z paraliżem będą chodzić?

Funkcją neuronów SC Vsx2::Hoxa10 jest przekształcanie informacji z pnia mózgu w polecenia wykonawcze. Są one następnie przesyłane do neuronów odpowiedzialnych za proces chodzenia. Jak wyjasniają naukowcy, jest to tylko jeden z elementów bardzo skomplikowanego procesu, w którym wciąż wiele jest do odkrycua. Jednak eksperymenty już potwierdziły, że udział neuronów SC Vsx2::Hoxa10 jest podstawowym warunkiem powrotu do zdrowia po paraliżu. To odkrycie może z czasem doprowadzić do lepszych opcji leczenia osób z różnego rodzaju innymi urazami rdzenia kręgowego.

Aby zrozumieć cały proces, zespół badawczy najpierw zbadał te same mechanizmy u myszy. Analiza pokazała zaskakującą właściwość w rodzinie neuronów, w których zachodzi ekspresja genu Vsx2: chociaż nie są one niezbędne do chodzenia u zdrowych myszy, wydają się być niezbędne do przywrócenia funkcji motorycznych po uszkodzeniu rdzenia kręgowego.

Dzięki wysoce precyzyjnemu modelowi naukowcy odkryli, że stymulacja rdzenia kręgowego aktywuje neurony Vsx2, oraz że odgrywają one coraz istotniejszą wolę w miarę postępu procesu. Przeprowadzona u pacjentów terapia potwierdziła skuteczność metody.

„To toruje drogę do bardziej ukierunkowanych terapii dla sparaliżowanych pacjentów. Teraz możemy dążyć do manipulowania tymi neuronami, aby zregenerować rdzeń kręgowy” – powiedziała badaczka Jordan Squair.

