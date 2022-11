Mrówki mogą rozpoznać nowotwór u człowieka? Uczą się tego szybciej, niż psy

Czy można określić zapach raka? Okazuje się, że tak. O ile dla człowieka jest on niewystarczająco intensywny, to zwierzęta go wyczuwają. Dotychczas korzystano w tej sprawie z umiejętności psów i myszy, okazuje się jednak, że dysponują nią także mrówki, które w dodatku uczą się tego zdecydowanie najszybciej.

Pierwsza analiza możliwości wykrywania przez psy raka za pomocą węchu pojawiła się w 1989. Opublikowało ją brytyjskie czasopismo „The Lancet”. Niestety uczą się powoli (kilka miesięcy do roku) i zanim będą gotowe do odróżnienia próbek raka od zdrowych, wymagają intensywnego protokołu uczenia się. Dlatego wciąż poszukuje się innych możliwości. Mrówki rozpoznawały zapach raka w zamian za cukier Francuscy badacze z Narodowego Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique) postanowili sprawdzić, czy taką umiejętność posiadają również mrówki. Wyniki ich badań opisało czasopismo naukowe „iScience”. Jako trening, kolonii mrówek z gatunku Formica fusca zaprezentowano zdrowe komórki i komórki raka piersi. Szalka z komórkami nowotworowymi zawierała dodatkowo cukier, aby skojarzyć zapach raka z nagrodą. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzano test. Mrówkom prezentowano komórki nowotworu i nową, dotychczas nieznaną zdrową tkankę. Szkolone owady spędzały zdecydowanie więcej czasu w pobliżu znanego zapachu, wskazując na raka piersi. Czy mrówki będą rozpoznawały nowotwory u ludzi? Choć naukowcy studzą emocje w sprawie szybkiego zastosowania tej metody w praktyce, podkreślając, że jej skuteczność należy jeszcze ocenić na podstawie badań klinicznych na ludziach, to jednocześnie ich zdaniem mrówki mają duży potencjał, są zdolne do bardzo szybkiego uczenia się, przy niższych kosztach i są wydajne. W przypadku mrówek F. Fusca wystarczyły tylko 3 treningi. Zdaniem francuskich naukowców metoda mogłaby stanowić mniej inwazyjną i tańszą alternatywę dla obecnych sposobów wykrywania raka. Czytaj też:

