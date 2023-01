Jak obniżyć cholesterol bez leków? Oto 5 prostych sposobów – specjaliści potwierdzają, że są skuteczne!

Cholesterol to organiczny związek chemiczny (lipid z grupy steroidów), który w odpowiedniej ilości, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jest on obecny we wszystkich komórkach i tkankach, do których dociera wraz z krwią, a także jest wytwarzany w wątrobie. Transport cholesterolu we krwi odbywa się za pośrednictwem lipoprotein.

Cholesterol i jego rodzaje

Wyróżniamy dwie frakcje cholesterolu – cholesterol LDL, którego zbyt duże stężenie w organizmie sprzyja rozwojowi różnych schorzeń, a także cholesterol HDL, który nie wpływa w negatywny sposób na stan zdrowia. Cholesterol LDL, czyli tzw. zły cholesterol, jest przyczyną rozwoju miażdżycy. Choroba ta ma związek przede wszystkim ze stosowaniem diety bogatej w tłuszcze zwierzęce, a także siedzącym trybem życia, który prowadzi do nadwagi i otyłości oraz paleniem papierosów i nadużywaniem alkoholu. Zdarza się, że zaburzenia związane z poziomem cholesterolu, mają podłoże genetyczne.

Globalny problem

Jak podaje portal Eat This, Not That – według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej – aż 38% dorosłych Amerykanów i 7% dzieci i młodzieży ma podwyższony poziom cholesterolu. W Polsce także zauważalny jest lawinowy wzrost liczby pacjentów, z każdej grupy wiekowej, u których badania krwi ujawniają zbyt wysoki poziom cholesterolu.

Według dr Leslie Cho, kierownika sekcji kardiologii prewencyjnej i rehabilitacji kardiologicznej w Cleveland Clinic, badania przesiewowe w kierunku wysokiego poziomu cholesterolu należy rozpocząć w wieku 7 lat. Ma to związek m.in. ze stosowaniem nieprawidłowo skomponowanej diety, która powoduje, że znaczny odsetek globalnej populacji dzieci i młodzieży, ma nadwagę lub otyłość oraz prowadzi siedzący tryb życia.

5 prostych sposobów na obniżenie poziomu cholesterolu

W przypadku nieznacznie podniesionego poziomu cholesterolu stosowanie farmaceutyków nie jest konieczne. W początkowej fazie leczenia stosowane są naturalne metody na obniżenie poziomu cholesterolu, które uwzględniajązmianę sposobu odżywiania i trybu życia.

1. Aktywność fizyczna

Codzienna aktywność fizyczna pomaga w naturalny sposób obniżyć poziom złego cholesterolu, a także skutecznie poprawia ogólny stan zdrowia.

2. Redukcja stresu

Przewlekły stres jest jedną z częstych przyczyn wzrostu poziomu cholesterolu LDL we krwi. W celu redukcji stresu lekarze polecają m.in. uprawianie sportu, a także stosowanie technik relaksacyjnych.

3. Zdrowa, dobrze zbilansowana dieta

Dieta bogata w warzywa, produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze i chude mięso to niezbędne uzupełnienie leczenia pacjentów z wysokim poziomem cholesterolu. Z codziennego jadłospisu trzeba wyeliminować m.in. tłuszcze zwierzęce, słodycze, fast-foody i alkohol.

4. Rezygnacja z palenia papierosów

U palaczy zmniejsza się poziom dobrego cholesterolu HDL i zwiększa się poziom złego cholesterolu LDL. Rzucenie palenia pozwala nie tylko unormować poziom cholesterolu całkowitego, ale także zmniejsza ryzyko rozwoju raka, choroby wieńcowej i innych, poważnych schorzeń.

5. Redukcja masy ciała

Utrzymywanie prawidłowej masy ciała zmniejsza ryzyko rozwoju wielu schorzeń. Znaczny odsetek pacjentów, u których poziom LDL przekracza normę, ma zdiagnozowaną nadwagę lub otyłość. Odchudzanie powinno uwzględniać stosowanie zdrowej diety oraz codzienną, umiarkowaną aktywność fizyczną.

