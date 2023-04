Żurawina pomaga na infekcje dróg moczowych? Tak, ale tylko w niektórych grupach

Zespół naukowców z doktor Gabrielle Williams postanowił „zaktualizować” odkrycia dotyczące żurawiny i przeanalizować jej skuteczność w leczeniu i profilaktyce infekcji dróg moczowych. Wzięli „pod lupę” dane pochodzące z 50 badań, w których udział wzięło prawie 9000 osób. Zobacz, do jakich wniosków doszli.

Efektywność żurawiny w leczeniu infekcji dróg moczowych potwierdzona, ale tylko w niektórych grupach

„Wykazaliśmy skuteczność żurawiny w leczeniu infekcji dróg moczowych. Wykorzystaliśmy wszystkie dowody opublikowane na ten temat od połowy lat dziewięćdziesiątych. Wcześniejsze wersje takich „przeglądów” nie dostarczały wystarczających dowodów na efektywność żurawiny, a kolejne badania kliniczne dawały zróżnicowane wyniki. Nam udało się dokonać nowego odkrycia” – podkreśla profesor Jonathan Craig, wiceprezes i dziekan College of Medicine & Public Health na Flinders University.

Picie soku z żurawiny lub zażywanie suplementów diety zawierających ten owoc (np. w postaci tabletek) przynosi dobre efekty w profilaktyce infekcji dróg moczowych, ale tylko w niektórych grupach osób. Mowa tu o dzieciach, kobietach z nawracającymi stanami zapalnymi układu moczowego, a także pacjentach po przebytej operacji, którzy są szczególnie podatni na różnego rodzaju zakażenia.

A co suszoną żurawiną? Czy spożywanie owoców w tej formie też wpływa korzystnie na układ moczowy? Jak dotąd liczba dowodów naukowych jest zbyt mała, by potwierdzić jej skuteczność. Analizy przeprowadzone przez badaczy z Flinders University również na to nie wskazują.

Czym grozi bagatelizowanie infekcji dróg moczowych?

Należy zauważyć, że nieleczone infekcje dróg moczowych mogą doprowadzić do pogorszenia funkcji nerek, a nawet do ogólnego zakażenia całego organizmu, czyli sepsy (posocznicy).

Jakie objawy powinny powinny zaniepokoić? Warto zwrócić szczególną uwagę na: pieczenie okolic intymnych i ból podczas oddawania moczu, częste wizyty w toalecie (silne parcie na mocz) i bóle w podbrzuszu. Jeśli zauważysz u siebie któryś ze wskazanych wyżej symptomów, nie zwlekaj i zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu. Te symptomy mogą świadczyć o infekcji dróg moczowych.

