Dieta może cofnąć objawy cukrzycy nawet na 5 lat. Potwierdzili to brytyjscy naukowcy

W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, a dane te dotyczą tylko choroby zdiagnozowanej. Biorąc pod uwagę, że nawet 50 proc. Polaków nie robi systematycznie badań na poziom cukru we krwi, liczba chorych może być znacznie większa. Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia, co roku w Polsce na cukrzycę zapada ponad 400 tys. osób. Badania wskazują, że 80 proc. osób w momencie zdiagnozowania cukrzycy typu 2 cierpi na otyłość, a obecnie otyły jest już co czwarty Polak.

Nie wolno bagatelizować cukrzycy

W cukrzycy typu 2 dochodzi do podwyższonego poziomu glukozy we krwi, z powodu nieprawidłowego działania insuliny w organizmie. Otyłość, szczególnie w okolicy brzucha powoduje, że komórki organizmu stają się oporne na działanie insuliny, a glukoza z krwi nie może przedostać się do komórek, więc rośnie jej stężenie we krwi.

Powikłania cukrzycy bardzo obniżają komfort życia pacjenta, a nawet mogą stanowić jego zagrożenie. Obejmują ryzyko uszkodzeń wzroku, udarów, niewydolności nerek czy uszkodzenia nerwów głównie w kończynach, co z kolei może prowadzić do tzw. stopy cukrzycowej i grozi amputacją chorej stopy.

Czytaj też:

10 objawów cukrzycy. Zobaczysz je m.in. w ustach

Nawet zdiagnozowana cukrzyca może ulec remisji dzięki diecie

Badanie DiRECT zlecone przez Diabetes UK wykazało, że dzięki diecie i idącej za tym utracie wagi możliwa jest remisja cukrzycy. Jak się okazało, u niektórych uczestników badania cofnięcie objawów choroby trwa już 5 lat. W omawianym badaniu wzięło udział 298 osób, a połowa z nich przeszła na dietę przy wsparciu profesjonalistów.

Dieta uczestników badania obejmowała niskokaloryczne, bogate w składniki odżywcze zupy i koktajle, o wartości energetycznej około 800 kalorii dziennie przez okres od 12 do 20 tygodni. Po tym okresie uczestnicy wprowadzili zdrowy sposób odżywiania przy wsparciu dietetyka, aby utrzymać właściwy poziom wagi. Po dwóch latach badania 95 osób zdecydowało się na jego kontynuowanie przez kolejne trzy lata. Wśród tych osób 48 uczestników było już w remisji w wyniku dwuletniego programu diety, a trzy lata później, 23 proc. z nich nadal nie przejawiało objawów choroby. Odsetek osób w remisji pod koniec pięcioletniego okresu badania był ponad trzykrotnie wyższy niż w grupie kontrolnej, która nie stosowała diety.

Stosowanie odpowiedniej diety przez chorych na cukrzycę może oznaczać zmniejszenie dawek leków

Wyniki badań potwierdzają, że utrata wagi powoduje remisję cukrzycy typu 2 i zapobiega powikłaniom cukrzycy lub je opóźnia. Naukowcy stwierdzili, że utrzymanie właściwej wagi i cofniecie objawów choroby, może być naprawdę trudne, jednak każdy okres, kiedy poziom cukru w organizmie jest obniżony, daje korzyści dla zdrowia.

Nawet jeśli w wyniku utraty wagi nie dojdzie do powrotu poziomu cukru na taki, jak u zdrowych osób, to nawet nieznaczna poprawa tych wyników pomaga organizmowi lepiej reagować na insulinę, którą wytwarza. Może to nawet oznaczać, że pacjent będzie potrzebował mniej leków przeciwcukrzycowych lub ich niższych dawek.

Czytaj też:

Te składniki w jedzeniu zniszczą mózg i wątrobę. Zobacz, co ograniczyć w diecieCzytaj też:

Te owoce hamują rozwój cukrzycy i chronią przed nowotworami. Jedz je codziennie