Badania pokazują, że zaburzenia cyklu menstruacyjnego mogą ujawnić chorobę serca

Przyczyny zaburzeń miesiączkowania są bardzo różne. Jest to objaw pewnych nieprawidłowości, występujących w organizmie kobiety. Okazuje się jednak, że mogą być one czynnikiem, dzięki któremu możliwe będzie przewidzenie wystąpienia choroby kardiologicznej.

Zaburzenia cyklu miesiączkowego mogą wynikać między innymi z dużego wysiłku, silnego stresu lub intensywnego odchudzania. Podłożem mogą być jednak też problemy zdrowotne. Nieregularne miesiączki mogą być związane z zaburzeniami hormonalnymi, takimi jak na przykład zespół policystycznych jajników (PCOS). Obrazują też ogólny stan zdrowia kobiety. Dodatkowo nieprawidłowy poziom estrogenu może oddziaływać na układ naczyniowy, prowadząc do zmian miażdżycowych w ścianach naczyń krwionośnych i zaburzeń krążenia krwi, a w konsekwencji przekładać się na wyższe ryzyko chorób serca.

Zaburzenia miesiączkowania a choroby serca

Na łamach „BMC Medicine” Kelvin Okoth, honorowy pracownik naukowy w Instytucie Badań Zdrowotnych Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii wraz z innymi badaczami zauważa, że cechy cyklu menstruacyjnego są czynnikiem, który może przyczyniać się do niekorzystnych wyników związanych z chorobami układu krążenia u kobiet. Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym sprawdzili zależność między nieregularnym cyklem menstruacyjnym a wynikami kardiologicznymi kobiet. Badacze chcieli zwiększyć świadomość związku między cechami cyklu menstruacyjnego a długoterminowym ryzykiem wystąpienia chorób kardiometabolicznych.

Użyli do tego bazy „The Health Improvement Network”, z której uzyskali dane z lat 1995-2021. W pełnym badaniu brało udział 704 743 kobiety, w tym 215 378 z historią nieregularnych cykli menstruacyjnych i 36 947 z historią cykli częstych lub rzadkich. Została stworzona również grupa kontrolna kobiet z prawidłowym cyklem miesiączkowym. Mediana wieku kobiet w obu grupach wynosiła około 27 lat. Badacze przebadali dwa czynniki: regularność i częstotliwość cykli menstruacyjnych. Obserwacja trwała 26 lat – naukowcy odnotowali podczas niej 20 605 przypadków chorób sercowo-naczyniowych u pacjentek z badanej grupy.

Co wykazały wyniki badania?

Wyniki badania pokazały, że kobiety, u których cykle menstruacyjne były regularne, miały niższe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. U tych z zaburzeniami miesiączkowania ryzyko to było większe, mogło prowadzić między innymi do:



Badacze stwierdzili najsilniejsze związki z zaburzeniami kardiometabolicznymi u kobiet, które miały niestandardowe wzorce częstotliwości swoich cykli menstruacyjnych.

Wnioski płynące z badań brytyjskich naukowców świadczą o tym, że cykl menstruacyjny może służyć jako narzędzie wykrywania ryzyka chorób serca u płci żeńskiej. Autorzy przeprowadzonego badania są zdania, że niestandardowe wzorce cyklów menstruacyjnych mogą wpływać na zdrowie kobiety, a co za tym idzie – historia cyklu menstruacyjnego powinna być uznawana jako dodatkowy parametr podczas oceny ogólnego stanu zdrowia kobiety. Nieregularna menstruacja może być bodźcem do badań poprzez potencjalne czynniki ryzyka. American College of Obstetricians and Gynecologists zaleca uwzględnienie historii cyklu menstruacyjnego w celu poprawy wczesnego wykrywania potencjalnie niekorzystnych zmian zdrowotnych.

