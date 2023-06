Ptasia grypa atakuje koty. Czy można zarazić się wirusem od czworonożnego pupila?

Główny Lekarz Weterynarii potwierdził, że zgony kotów, do których w ostatnim czasie dochodzi na terenie całego kraju, są spowodowane przez wirus ptasiej grypy. „Do 26 czerwca do godz. 11:00 przebadano 11 próbek w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, z czego 9 dało wynik dodatni w kierunku grypy H5N1. Dodatnie próbki pochodzą z Poznania, Trójmiasta oraz Lublina. Trwają dalsze szczegółowe badania materiału genetycznego wirusów” – czytamy w komunikacie udostępnionym na stronie internetowej GIW.

Czy można zarazić się ptasią grypą od kota?

Światowa Organizacja Zdrowia zauważa, że ryzyko zarażenia się wirusem ptasiej grypy od zwierząt domowych, w tym również kotów, jest znikome. Do tej pory nie stwierdzono żadnego takiego przypadku. Nie ma dowodów na to, by koty brały udział w transmisji patogenu na człowieka. Należy jednak pamiętać, że wirus cały czas mutuje, więc trudno stwierdzić, co przyniesie przyszłość. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez kontakt z zakażonym ptactwem, jego odchodami lub wydzielinami. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię – drobnoustrój ginie w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Jedzenie produktów odzwierzęcych, które zostały poddane obróbce termicznej (na przykład w procesie gotowania, pieczenia czy smażenia) nie stanowi zagrożenia.

Czym jest i jak objawia się ptasia grypa?

Ptasia grypa – jak sama jej nazwa wskazuje – to choroba dotykająca zwierząt, przede wszystkim ptaków. Wywołuje ją wirus grypy typu A. Na zakażenie narażone są przede wszystkim kury, indyki, kaczki, gęsi, perliczki, strusie oraz ptaki trzymane w klatkach. U człowieka patogen wywołuje objawy podobne do „zwykłej” grypy. Pojawia się gorączka, kaszel, ból gardła, bóle głowy, mięśni i stawów. Może również dojść do wystąpienia dolegliwości gastrycznych (nudności, wymioty, biegunka). Należy jednak podkreślić, że ptasia grypa ma na ogół znacznie cięższy przebieg od tej „tradycyjnej”. Nierzadko skutkuje wirusowym zapaleniem płuc i niewydolnością oddechową.

Jak zabezpieczyć się przed ptasią grypą?

Trzeba przede wszystkim przestrzegać zasad higieny. Należy dokładnie myć ręce po każdym kontakcie ze zwierzętami. Główny Inspektorat Weterynarii zaleca również, by zapobiegać kontaktom kotów z obuwiem, którego używamy poza domem i karmić pupili wyłącznie pokarmem pochodzącym ze sprawdzonego źródła. Warto trzymać czworonogi w domach i nie wypuszczać ich na zewnątrz. Dobrym pomysłem jest mycie podłogi tarasu lub balkonu wodą z użyciem detergentów (jeśli koty przebywają w tych miejscach).

