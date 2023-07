Te zawody są bardzie narażone na zachorowanie na raka jajnika. Najnowsze badania

W Polsce rozpoznaje się rocznie ponad 3,5 tysiąca przypadków zachorowań na raka jajnika. Ponad połowa przypadków dotyczy kobiet w wieku 50-70 lat. Nowotwór ten w 75 proc. przypadków rozpoznawany jest w stadium zaawansowanym, ponieważ na początku rozwija się w organizmie w sposób utajony, dlatego nazywany jest „cichym zabójcą”

Wykonywany zawód a ryzyko zachorowania na raka jajnika

Z najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie „Occupational and Environmental Medicine” wynika, że niektóre kobiety, wykonujące konkretne zawody, mogą być bardziej obciążone ryzykiem zachorowania na raka jajnika. W badaniu naukowcy przeanalizowali dane 491 kanadyjskich kobiet z rakiem jajnika oraz 897 zdrowych kobiet. Kobiety były w wieku od 18 do 79 lat. Podczas badań naukowcy wzięli pod uwagę to, z jakimi substancjami chemicznymi wiąże się zawód przebadanych kobiet, przez co mają z one nimi do czynienia podczas swojej pracy.

Badacze zebrali informacje od wszystkich uczestniczek badania w postaci obszernego wywiadu oraz te dotyczące historii ich zatrudnienia.

Wnioski z przeprowadzonego badania

Kobiety, u których naukowcy stwierdzili zwiększoną możliwość zachorowania na raka jajnika podczas wykonywania swojej codziennej pracy, były bardziej narażone na wpływ następujących substancji chemicznych:



amoniaku,

talku kosmetycznego,

lakieru do włosów,

nadtlenku wodoru,

włókien syntetycznych,

włókien poliestrowych,

barwników organicznych,

pigmentów,

wybielaczy.



Fryzjerki, kosmetyczki i osoby pracujące w pokrewnych zawodach były najczęściej narażone na działanie tych substancji. Badacze na razie jednak nie wiedzą, czy ryzyko zachorowania wynika z narażenia na pojedynczą substancję, kombinację substancji czy z innych czynników związanych z miejscem pracy.

Wykonywanie jakich zawodów zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajnika?

Zdaniem autorów badania – zawody, wśród których kobiety są bardziej narażone na zachorowanie na ten typ nowotworu, to między innymi kosmetyczki i fryzjerki (przy pracy wykonywanej przez 10 lat lub więcej) oraz pokrewne zawody. Badacze oszacowali, że mają one aż trzykrotnie wyższe ryzyko zachorowania. Z kolei sprzedawczynie były narażone o 45 procent bardziej, a krawcowe o 85 procent. Zatrudnienie w księgowości wiązało się z kolei z podwojeniem ryzyka (może się to wiązać z siedzącym trybem pracy).

Naukowcy podkreślają jednak, że potrzebne są kolejne badania nad ryzykiem zawodowym występowania określonych rodzajów nowotworów, by móc wysnuć jednoznaczne wnioski. Czynniki środowiskowe, w tym te związane z miejscem pracy, mogą zwiększać ryzyko, jednak aktualnie jest niewiele badań, które oceniają zagrożenia zawodowe, na które są narażone kobiety. Konieczne są więc dalsze analizy.

Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na raka jajnika?

Głównymi czynnikami ryzyka zachorowania na ten nowotwór są:



czynniki genetyczne, które stanowią 15 procent wszystkich zachorowań i dotyczą mutacji genów BRCA1 i BRCA2,

stymulacja owulacji,

niepłodność, bezdzietność,

endometrioza,

nadmierna masa ciała,

nikotynizm.



Nie ustalono dotąd skuteczności badań profilaktycznych w celu wykrycia tego typu nowotworu, jednak regularne wizyty u ginekologa oraz USG przezpochwowe pomagają rozpoznać wczesne stadium nowotworu. Coroczne kontrole ginekologiczne połączone z badaniem USG są więc niezwykle ważne. Kobiety z grupy wysokiego ryzyka poza regularnym wykonywaniem badań powinny także skonsultować się z lekarzem genetykiem.

