Psy lepsze niż medyczne testy? Tak wynika z nowych badań

Psy są szybsze i dokładniejsze w wykrywaniu COVID-19 niż konwencjonalne testy na koronawirusa – to najważniejszy wniosek z przeglądu badań na ten temat opublikowanego w czasopiśmie Journal of Osteopathic Medicine.

Dlaczego psy skutecznie wykrywają COVID-19?

Psy posiadają do 300 milionów komórek węchowych (dla porównania: ludzie mają ich zaledwie 5-6 milionów). Do tego wykorzystują jedną trzecią swoich mózgów do przetwarzania informacji zapachowych (ludzie tylko 5 proc.). Psy wyszkolone w rozpoznawaniu określonych lotnych związków organicznych powstających w organizmie podczas choroby z powodzeniem identyfikowały już pacjentów z niektórymi nowotworami, chorobą Parkinsona i cukrzycą.

Prof. Tommy Dickey z University of California i Heather Junqueira z BioScent Detection Dogs dokonali przeglądu 29 badań, w których psy były wykorzystywane do wykrywania COVID-19. Badania zostały przeprowadzone na ponad 31 tys. próbek przez ponad 400 naukowców z ponad 30 krajów na 19 różnych rasach psów. W niektórych badaniach psy tropiące wąchały ludzi bezpośrednio, w innych przypadkach wąchały próbki potu, śliny lub moczu.

Błyskawiczna diagnoza COVID-19 bez drogiego sprzętu i odpadów

W większości badań psy tropiące wykazywały podobną lub lepszą czułość niż obecne testy. W jednym badaniu cztery psy były w stanie wykryć odpowiednik tak niskiej ilości wirusowego RNA na mililitr, że można to porównać do wykrycia jednej kropli jakiejkolwiek substancji zapachowej rozpuszczonej w dziesięciu i pół basenach olimpijskich.

Psy były w stanie wykryć COVID-19 u pacjentów z objawami, przedobjawowymi i bezobjawowymi, a także nowe warianty COVID-19, a nawet długi COVID. Główną zaletą wykorzystania psów była ich szybkość — mogły dostarczyć wynik nawet w ciągu kilku sekund bez drogiego sprzętu laboratoryjnego i tworzenia gór plastikowych odpadów, co dzieje się przy konwencjonalnych metodach diagnostycznych.

„Po przeprowadzeniu tego przeglądu uważamy, że psy tropiące zasługują na swoje miejsce jako poważna metodologia diagnostyczna, która może być szczególnie przydatna podczas pandemii, potencjalnie jako element szybkich badań przesiewowych w przestrzeni publicznej. Jesteśmy przekonani, że psy tropiące będą przydatne w wykrywaniu szerokiej gamy chorób w przyszłości” – powiedział prof. Dickey.

