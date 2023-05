Posiadanie psa korzystnie wpływa na zdrowie. Zyskuje na tym szczególnie serce!

U właścicieli psów codzienne spacery to obowiązek, bez względu na pogodę. Psiarze z pewnością zaliczają się do osób, które mogą pochwalić się regularną aktywnością, bo spacer należy traktować jak umiarkowaną aktywność, która jednocześnie ma zbawienny wpływ na samopoczucie i ogólny stan zdrowia.

Posiadanie psa oznacza mniejszy stres i więcej ruchu

We współczesnym świecie jest wiele czynników negatywnie działających na zdrowie ludzi. A w czołówce znajdują się brak aktywności fizycznej i ciągłe narażenie na stres. Czy pies może tu pomóc? Nie trzeba badań naukowych, aby wiedzieć, że już sama obecność psa potrafi sprawiać, że jesteśmy spokojniejsi, a kontakt fizyczny ze zwierzęciem (to np. głaskanie albo wspólna zabawa) skutecznie pomaga łagodzić napięcie nerwowe, wzmacnia empatię i wspiera budowanie silnych więzi emocjonalnych. Ale to nie wszystko.

– Osoby, które chodzą ze swoim psem na spacer, wpisują się w tzw. umiarkowaną aktywność fizyczną. Dlatego towarzystwo czworonoga to nie tylko mniejszy lęk i stres, lepszy sen, ale również wzmocniona kondycja, odporność i krążenie – wyjaśnia dr n. med. Marta Fijałkowska, kardiolog Grupy American Heart of Poland i powołuje się na badanie przeprowadzone przez zespół ze Szpitala Uniwersyteckiego im. św. Anny w Brnie.

Naukowcy dowiedli, że posiadanie zwierzęcia, a szczególnie psa, może pomagać w utrzymaniu serca w dobrym stanie. Jego autorzy porównali parametry dotyczące układu krążenia właścicieli zwierząt domowych i osób, które ich nie posiadają. Analizując też styl życia ochotników, odkryli, że właściciele zwierząt więcej czasu poświęcali na aktywność fizyczną i lepiej się odżywiali, a ich poziom glukozy we krwi częściej był na prawidłowym poziomie.

Jaki pies jest najlepszy? Dobrany odpowiednio do właściciela

Jeśli nie masz psa, a dopiero planujesz przygarnięcie zwierzęcia, pamiętaj, aby dobrać temperament czworonoga do swojego stylu życia i możliwości. Senior może nie poradzić sobie z bardzo aktywnym, żywiołowym i silnym psem, a taki z kolei będzie doskonałym towarzyszem aktywności dla młodszej osoby, która kocha sport.

Być może posiadanie psa zachęci cię do uprawiania jednego ze sportów kynologicznych, a więc takiego, gdzie niezbędny jest duet człowiek i pies. To np. bikejoring, czyli jazda na rowerze z psem abo canicross, czyli bieg z psem. Bardzo popularne jest też agility, czyli pokonywanie toru przeszkód (i choć to pies pokonuje tunele i skacze, to właściciel też musi się sporo nabiegać). W Polsce od lat niemałym zainteresowaniem cieszą się też zawody na orientację, w których można startować z psami.

