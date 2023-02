Lista objawów long covid jest krótsza niż sądzono. Naukowcy są zaskoczeni

Long covid, czyli długotrwałe skutki zakażenia koronawirusem, występują u 10 proc. chorych, co oznacza, że na całym świecie objawami choroby zmaga się aż 70 mln ludzi. Mogą one utrzymywać się przez miesiące, a nawet lata po przebytej chorobie. Do tej pory wskazywano, że lista objawów jest długa i dotyczy ponad 200 dolegliwości. Naukowcy z Uniwersytetu w Missouri w USA stwierdzili, że jest ich znacznie mniej.

Objawy long covid, czyli długiego covidu, mają zarówno osoby hospitalizowane z powodu zakażenia koronawirusem (50-70 proc.), jak i osoby, które zakażenie przeszły bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie (10-30 proc.). U osób zaszczepionych ryzyko wystąpienia objawów wynosi 10-12 proc. Long covid nie oznacza, że infekcja COVID-19 jest wciąż aktywna, ale spowodowała następstwa, które mogą utrzymywać się przez długi czas po chorobie. Do tej pory naliczono ich aż 200. Dotyczą niemal wszystkich układów i narządów, m.in.: serca, trzustki, wątroby, śledziony, płuc, układu pokarmowego, nerwowego, krwionośnego i odpornościowego. Lista objawów long covid nie jest tak długa, jak myślano Zespół badaczy z Uniwersytetu w Missouri przeanalizował dokumentację medyczną 17 tys. 487 osób zakażonych koronawirusem w 2022 roku z ponad stu placówek. Naukowcy starali się wyodrębnić objawy zakażenia SARS-CoV-2 od innych infekcji wirusowych. Podzielili biorących udział w badaniu na trzy grupy: pierwszą z nich stanowili pacjenci, którzy chorowali wyłącznie na COVID-19, w drugiej znaleźli się chorzy z wirusową infekcją dróg oddechowych, grypą i przeziębieniem, trzecią stanowiły osoby bez żadnych infekcji, w tym COVID-19. Wyniki badań były dla nich zaskakujące. Najnowsza lista objawów long covid Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz okazało się, że lista objawów long covid jest znacznie krótsza, niż dotychczas sądzono. Stwierdzono ich zaledwie siedem, o których można było jednoznacznie powiedzieć, że są związane wyłącznie z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Są to: kołatanie serca,

wypadanie włosów,

uczucie ciągłego zmęczenia,

ból w klatce piersiowej,

ból stawów,

otyłość. „Badanie pozwoliło zidentyfikować długoterminowe konsekwencje, które są charakterystyczne dla COVID-19 i oddzielić zespół post-COVID od innych zespołów postwirusowych” — powiedział jeden z autorów, neurolog dr Adnan Qureshi. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Open Forum Infectious Diseases” wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych. Czytaj też:

