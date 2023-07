Nowa metoda leczenia nadciśnienia. Obiecujące wyniki badań

Leczenie nadciśnienia tętniczego opiera się na farmakoterapii. Pacjenci do końca życia muszą przyjmować leki, które obniżają siłę nacisku płynącej krwi na ściany tętnic. Niestety przy dłuższym stosowaniu obciążają one układ pokarmowy – przede wszystkim wątrobę i żołądek, powodując wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Szacuje się, że ponad połowa pacjentów z nadciśnieniem tętniczym rezygnuję z regularnego zażywania przepisanych leków, a to znacznie utrudnia proces terapeutyczny.

Jeden zastrzyk na pół roku zamiast codziennych leków na nadciśnienie

Międzynarodowy zespół ekspertów, w skład którego weszli m.in. naukowcy z Centre for Cardiovascular Science Uniwersytetu w Edynburgu, znalazł rozwiązanie tego problemu. Stworzył zastrzyk, który pozwala na kontrolowanie wysokiego ciśnienia. Obecnie środek znajduje się w fazie badań klinicznych w czterech ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Do tej pory wzięło w nich udział 107 pacjentów ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym – 80 otrzymało lek, a 27 placebo. U osób, które przyjęły zastrzyk, zaobserwowano znaczne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi (efekt utrzymywał się przez sześć miesięcy). Wartość ciśnienia spadła o ponad 10 mmHg przy dawce co najmniej 200 mg preparatu i o ponad 20 mmHg przy najwyższej dawce 800 mg.

Jak działa zastrzyk na nadciśnienie?

Nowy lek zapobiega produkcji angiotensyny – hormonu, który zwęża naczynia krwionośne, co prowadzi do podwyższonego ciśnienia krwi. Eksperci ostrzegają, że potrzebne są dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów, aby dokładnie zweryfikować działanie preparatu i dostarczyć szerzej zakrojonych informacji na temat jego terapeutycznego potencjału, a także bezpieczeństwa

„Dokonaliśmy dużego postępu w leczeniu nadciśnienia. W ciągu ostatnich 17 lat nie pojawiła się nowa klasa leków do leczenia wysokiego ciśnienia krwi. Stosowanie tego nowatorskiego preparatu prowadzi do znacznego obniżenia ciśnienia krwi zarówno w dzień, jak i w nocy. Efekt spadku utrzymuje się przez około sześć miesięcy po pojedynczym wstrzyknięciu” – mówi profesor David Webb, który kierował ośrodkiem badawczym w Edynburgu.

Nowa terapia jest atrakcyjna, ponieważ pomaga uniknąć trudności z przestrzeganiem zaleceń dotyczących leczenia i stosowania przepisanych leków. Następny etap badań klinicznych skupi się na opracowaniu solidnych danych dotyczących bezpieczeństwa i szerszych dowodów skuteczności. Dopiero wówczas – jak wskazuje ekspert – lek będzie mógł zostać dopuszczony do ogólnego użytku. Należy podkreślić, że nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do różnego rodzaju powikłań i zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu. Dlatego tak ważna jest systematyczna kontrola ciśnienia krwi nie tylko u pacjentów ze zdiagnozowanym schorzeniem, ale również „zdrowej” części populacji. Choroba długo może rozwijać się, nie dając żadnych specyficznych objawów (bóle i zawroty głowy, nudności, szumy uszne, zaburzenia widzenia etc.).

Źródła: WHO, NFZ, medicalxpress.com, nejm.org