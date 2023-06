Lekceważysz uderzenia gorąca? To może być „cichy” objaw niebezpiecznej choroby

Uderzenia gorąca to jeden z objawów menopauzy i to właśnie z nią kojarzone są one najczęściej. Taka nagła i uciążliwa dolegliwość nie dotyczy jednak tylko kobiet. Okazuje się, że ten symptom może świadczyć też o zupełnie innym, poważnym schorzeniu, dotykającym również mężczyzn. Często jednak nie łączymy uczucia gorąca z tą chorobą – chodzi o nadciśnienie tętnicze.

Uderzenia gorąca a nadciśnienie tętnicze

Szacuje się, że w Polsce nawet kilka milionów osób nie wie, że ma nadciśnienie tętnicze. Często nie daje ono żadnych charakterystycznych objawów, a jedynym sposobem wykrycia nieprawidłowości są regularne pomiary ciśnienia – dlatego właśnie są one tak ważne. Nadciśnienie tętnicze nazywane jest „cichym zabójcą”. Objawy występują tylko u nielicznej części chorych. Jednak to właśnie między innymi nagłe uderzenia gorąca mogą świadczyć o naszym ogólnym stanie zdrowia i być objawem nadciśnienia tętniczego. Uderzeniom gorąca może towarzyszyć też pocenie się i zaczerwienienie twarzy. Należy pamiętać, że u wielu osób ten objaw jednak nie wystąpi, więc nie można tego traktować jako regułę.

Jakie mogą być inne objawy nadciśnienia tętniczego?

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą, która charakteryzuje się stałym podniesieniem ciśnienia tętniczego. Zazwyczaj przez wiele lat nie daje objawów, a wykryte zostaje dopiero w momencie, gdy pojawiają się powikłania. U niektórych mogą jednak wystąpić symptomy, które powinny wzbudzić niepokój. Do objawów, które mogą świadczyć o nadciśnieniu tętniczym, zaliczamy między innymi:



ból głowy,

zaburzenia snu,

łatwe męczenie się.

Powyższe objawy często trudno powiązać pacjentowi z nadciśnieniem. Należy pamiętać, że niewykryte lub nieleczone nadciśnienie tętnicze jest szczególnie niebezpieczne. Po latach może ono prowadzić do poważnych powikłań, takich jak:

zawał serca,

niewydolność serca,

udar mózgu,

niekorzystne zmiany w naczyniach krwionośnych,

pogorszenie wydolności nerek,

rozwój zmian miażdżycowych.

Na czym polega leczenie nadciśnienia tętniczego?

Leczenie nadciśnienia tętniczego u większości osób z tą chorobą polega na przyjmowaniu leków, które je obniżają. Nie można jednak też zapominać o tym, jak ważna jest zmiana dotychczasowego stylu życia. Warto zadbać o:



odpowiednią masę ciała,

ograniczenie spożycia soli kuchennej (do mniej niż 5 g na dobę),

ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych,

jedzenie większej ilości owoców i warzyw,

rzucić palenie (unikać też sytuacji, w których jest się biernym palaczem),

zwiększyć swoją aktywność fizyczną.

Inne powody uderzeń gorąca

Poza występowaniem menopauzy lub nadciśnienia tętniczego powodem odczuwania nagłych uderzeń gorąca mogą być również inne choroby. Jest to między innymi:



Uderzenia gorącą w związku ze zmianami hormonalnymi mogą także odczuwać kobiety w ciąży. Takie uczucie może być też skutkiem ubocznym przyjmowania niektórych leków (na przykład przeciwgorączkowych lub napotnych, ale również leków przeciwdepresyjnych i antykoncepcyjnych). Niektóre środki mogą także wchodzić w interakcje z innymi lekami i suplementami, powodując właśnie taki stan. Może to być skutek nadwagi lub otyłości, ale też po prostu rozgrzania ciała pod wpływem pikantnego posiłku.

