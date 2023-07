Bakterie w jelitach wpływają na zdrowie mózgu. Wyniki badań

Naukowcy z University of North Carolina w Chapel Hill oraz North Carolina State University podczas dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Żywienia zaprezentowali swoje wyniki na temat związku między jelitami a zdrowiem mózgu. Badacze doszli do wniosku, że łagodne upośledzenie poznawcze może być związane ze zmianami w mikrobiomie jelitowym. Wiadomo, że mikroflora jelitowa może znacząco wpływać na ogólny stan zdrowia, a teraz udowodniono, że również mózgu.

Jak bakterie w jelitach wpływają na zdrowie mózgu?

„Zażywanie probiotyków, tj. mikroorganizmów o potwierdzonym wpływie na nasze zdrowie, może zapobiegać pogarszaniu się sprawności mózgu, w tym procesów zapamiętywania i myślenia, które towarzyszą starzeniu się” – twierdzą badacze. Według nich to odkrycie może być przełomowe, a w konsekwencji otworzyć drogę do stworzenia nowych, nieinwazyjnych metod terapii – takich, które poprzez wpływ na mikroflorę jelitową mogłyby łagodzić zaburzenia poznawcze u starszych ludzi.

„Jeśli te wyniki zostaną potwierdzone w przyszłych badaniach, sugeruje to możliwość wykorzystania ukierunkowanych na mikrobiom jelitowy strategii jako nowatorskiego podejścia do wsparcia zdrowia poznawczego” – powiedziała jedna z autorek badania.

W jaki sposób zostało przeprowadzone badanie?

Badacze przeanalizowali dane od 169 osób w wieku od 52 do 75 lat. Osoby te były podzielone na dwie grupy:



z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi,

bez żadnych problemów neurologicznych.

Niektóre osoby z każdej z wyżej wymienionych grup przyjmowały przez trzy miesiące probiotyczne bakterie ze szczepu Lactobacillus rhamnosus GG (LGG). Jednak część badanych osób zamiast tego dostawała placebo. Do zbadania mikrobiomu jelitowego uczestników badacze użyli sekwencjonowania genu 16S rRNA, aby zidentyfikować i porównać bakterie obecne w próbkach kału.

Już podczas wcześniejszych badań na modelach zwierzęcych naukowcy wykazali, że probiotyki te pozytywnie wpływają na zdrowie. Teraz zostało to potwierdzone na modelu ludzkim. W badaniu stwierdzono, że przyjmowanie probiotyków przez trzy miesiące obniżyło poziom określonych bakterii jelitowych, co zbiegło się z poprawą funkcji poznawczych u pacjentów z łagodnym upośledzeniem poznawczym.

Wpływ probiotyków na łagodne zaburzenia poznawcze u ludzi

Po przeanalizowaniu składu mikroflory jelitowej uczestników okazało się, że bakterie z rodzaju Prevotella występowały w większych ilościach u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w porównaniu do tych, którzy tych zaburzeń nie mieli. Naukowcy doszli do wniosku, że skład mikroflory jelitowej może służyć jako wczesny wskaźnik zaburzeń poznawczych. Wiedza ta pozwoli w przyszłości na podjęcie szybkich kroków w celu spowolnienia zaburzeń.

Osoby z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, które otrzymywały probiotyk miały mniejszy udział bakterii z rodzaju Prevotella w mikroflorze jelit. Spadła również ilość bakterii z rodzaju Dehalobacterium. Wraz z tymi procesami badacze zaobserwowali także poprawę w wynikach testów na zdolności poznawcze u tych osób. Mashael Aljumaah, doktorantka mikrobiologii na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill i Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej powiedział:

To dokłada kolejną cegiełkę do lepszego zrozumienia powiązań między mikroflorą jelitową a mózgiem i otwiera nowe możliwości walki z pogarszaniem się zdolności poznawczych w związku wiekiem.

