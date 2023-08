Jak zapachy oddziałują na mózg? Zaskakujący efekt aromaterapii

Eksperyment zorganizowano w UCI Center for the Neurobiology of Learning & Memory. Wzięli w nim udział mężczyźni i kobiety w wieku od 60 do 85 lat bez zdiagnozowanych zaburzeń pamięci. Seniorów podzielono na dwie grupy – kontrolną oraz badawczą. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyfuzor i siedem wkładów z różnymi olejkami eterycznymi (w przypadku ochotników z grupy kontrolnej ilości substancji zapachowych były śladowe). Osoby badane otrzymały bardzo proste zadanie domowe. Miały uruchamiać dyfuzor przed pójściem spać i każdego dnia wykorzystywać inny zapach (różany, pomarańczowy, eukaliptusowy, cytrynowy, miętowy, rozmarynowy i lawendowy). Sprzęt działał przez dwie godziny.

Wieczorna aromaterapia poprawia pamięć

Okazało się, że seniorzy z grupy badawczej wykazywali znaczną poprawę funkcji poznawczych w porównaniu do osób, które nie wdychały olejków eterycznych. Wzrost sięgnął 226%. Polepszeniu uległa przede wszystkim zdolność do zapamiętywania i odtwarzania informacji. Skąd takie wnioski? Uczestnicy zostali poddani testom, które pozwoliły na pomiar wskazanych parametrów i ocenę wydajności poznawczej. Badania obrazowe ujawniły natomiast lepszą integralność szlaku mózgowego zwanego lewym pęczkiem haczykowatym, który łączy korę przedczołową z przyśrodkowym płatem skroniowym.

Przeprowadzone dotychczas analizy dowiodły, że istnieje związek między utratą węchu a spadkiem funkcji poznawczych i wystąpieniem wielu schorzeń o podłożu neurologicznym, między innymi choroby Alzheimera i demencji. Jak zauważył profesor Michael Yassa, który współpracował z zespołem ekspertów z UCI przy organizacji badania, zmysł węchu jako jedyny łączy się bezpośrednio z obwodami pamięci w mózgu. Dlatego odgrywa tak istotną rolę w funkcjonowaniu poznawczym.

Kolejnym celem naukowców jest przyjrzenie się temu, jaki wpływ ma wieczorna aromaterapia na osoby ze zdiagnozowaną utratą funkcji poznawczych. Jesienią 2023 roku na amerykańskim rynku ma pojawić się produkt stworzony w oparciu o techniki wykorzystane w przedstawionym badaniu. Będzie przeznaczony do użytku domowego.

