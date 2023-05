Problemy z koncentracją i właściwym osądem sytuacji mogą wskazywać na demencję. Są też inne objawy

Z demencją zmaga się od 15 do 21 milionów osób na świecie. Według wyliczeń ekspertów, do 2050 roku zachoruje na nią ponad 106 milionów ludzi. Za główną przyczynę szybkiego wzrostu liczby chorych uważa się starzenie społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych oraz czynniki genetyczne.

Demencja to rodzaj otępienia, który kojarzy się głównie z utratą pamięci.Jest to zaburzenie funkcji poznawczych, za które odpowiedzialna jest zmniejszająca się liczba komórek nerwowych. Za jeden z najczęstszych rodzajów demencji, po chorobie Alzheimera, uznawane jest otępienie naczyniopochodne. Jak wskazują amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins Medicine w USA do czynników ryzyka wystąpienia demencji, należą nie tylko podeszły wiek, ale też nieleczone nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca oraz hiperlipidemia (wysoki poziom lipidów we krwi). Na wyższe ryzyko wystąpienia choroby narażone są też osoby po udarze mózgu i zawale serca.

Wczesne objawy demencji

Jak wskazują lekarze, nie zawsze pierwsze objawy demencji są łatwe do rozpoznania. Są często bagatelizowane i nie kojarzy się ich z demencją. Według ekspertów z British Heart Foundation są to: problemy z koncentracją oraz właściwym osądem sytuacji. Do innych wczesnych objawów demencji należą:

zmiany nastroju lub osobowości, jak rozdrażnienie czy przygnębienie,

osłabienie pamięci krótkotrwałej,

narastające problemy w codziennych czynnościach, jak czytanie książek czy prowadzenie auta,

trudność w precyzyjnym wyrażaniu myśli,

problemy z planowaniem i podejmowaniem decyzji.

W kolejnych stadiach demencji lista zaburzeń obejmuje również:

złe funkcjonowanie pamięci długotrwałej,

dezorientację,

poczucie zagubienia,

problemy z porozumiewaniem się z innymi,

zaburzenia równowagi,

depresję,

brak kontroli nad pęcherzem moczowym.

Jak zmniejszyć ryzyko demencji?

Badania nad przyczynami demencji i zminimalizowaniem ryzyka jej występowania trwają na całym świecie. Eksperci są zgodni co do tego, że do czynników zmniejszających ryzyko wystąpienia demencji można zaliczyć: zdrową dietę, aktywność fizyczną, zachowanie prawidłowej wagi, regularne przeprowadzanie podstawowych badań profilaktycznych i leczenie chorób przewlekłych. Podkreślają, że szczególnie korzystne jest utrzymanie zdrowych nawyków we wczesnym okresie życia.

Badanie, które potwierdza, że zdrowy styl życia wymiernie zmniejsza ryzyko zachorowania na demencję, przeprowadzili m.in. naukowcy z Johns Hopkins University w Maryland. Wykorzystali w nim dane ponad 11 tys. osób z USA, zebrane w latach 1987-2019. Uczestnicy eksperymentu byli obserwowani przez 26 lat. Wnioski z badania ukazały się na portalu Newscientist.com.

Czytaj też:

Nadzieja dla chorych na Alzheimera, eksperymentalny lek może spowolnić rozwój choroby. Wyniki są imponująceCzytaj też:

Masz problemy ze snem? Według naukowców może się to wiązać z większym ryzkiem udaru i choroby Alzheimera