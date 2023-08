Zanieczyszczone powietrze a oporność na antybiotyki. Badacze ostrzegają przed konsekwencjami

Wszyscy wiemy, że zanieczyszczenie powietrza wpływa negatywnie na zdrowie ludzi. Ekspozycja na nie nasila między innymi ryzyko infekcji dróg oddechowych. Kilka miesięcy temu lekarze uznali smog za oficjalną przyczynę choroby 11-latka, była to pierwsza taka diagnoza w Polsce. Niedawno przeprowadzone badania wykazały również, że smog ma też związek z otyłością u dzieci. To jednak nie koniec, ponieważ badacze poinformowali, że przyczynia się on do zwiększania oporności na antybiotyki u ludzi. Jest to duże zagrożenie, zwłaszcza że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rośnie liczba zakażeń, takich jak zapalenie płuc i gruźlica, które stają się trudniejsze do leczenia.

Zanieczyszczenie powietrza a oporność na antybiotyki

Nowe międzynarodowe badanie wykazało, że wzrastający poziom zanieczyszczenia powietrza koreluje z rosnącą opornością na antybiotyki, co jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. Wyniki badania zostały opublikowane na łamach czasopisma „Lancet Planetary Health”. Naukowcy „wzięli pod lupę” przyczyny zwiększającej się na całym świecie oporności na antybiotyki. Szczególnie przyjrzeli się temu, jaką rolę odgrywa w tym pył zawieszony PM2.5, który jest uznawany za najbardziej szkodliwy dla człowieka spośród wszystkich rodzajów zanieczyszczeń atmosfery. Jest on emitowany między innymi przez:

samochody spalinowe,

spalanie węgla i drewna przez gospodarstwa domowe i fabryki.

Naukowcy poddali analizie dane zgromadzone przez Światową Organizację Zdrowia, Europejską Agencję Środowiska i Bank Światowy. Zostały one zebrane od osób ze 116 krajów w latach 2000-2018. Analizując te informacje, badacze doszli do wniosku, że zanieczyszczenie powietrza wiąże się z większą opornością na antybiotyki wśród ludzi. Dotyczy to każdego kraju oraz każdego kontynentu. Zdaniem naukowców, wraz z upływającym czasem korelacja ta staje się coraz bardziej intensywna.

Naukowcy oszacowali, że do 2050 roku z powodu zanieczyszczonego powietrza, a w konsekwencji – związanego z tym zwiększenia oporności na antybiotyki, może dojść nawet do 840 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Oznacza to, że do tego czasu oporności na antybiotyki na świecie wzrośnie o 17 procent.

Dlaczego smog powoduje słabsze działanie antybiotyków?

Głównym czynnikiem wpływającym na rosnącą oporność na antybiotyki wśród ludzi jest ich nadużywanie, jednak jak się okazuje – nie bez znaczenia jest też jakość powietrza. Obserwacje naukowców wykazały, że PM2.5 może zawierać bakterie, które są oporne na antybiotyki. Są one przenoszone oraz wdychane przez ludzi. Badacze oszacowali, że wzrost zanieczyszczenia powietrza zaledwie o 10 procent może sprawić, że oporność na antybiotyki wzrośnie o 1,1 procent. Zdaniem naukowców przeprowadzone badania są mocnym dowodem na to, że istnieje silna korelacja między zanieczyszczeniem powietrza a opornością na działanie antybiotyków.

Główny autor analizy prof. Hong Chen z Uniwersytetu Zhejiang w Chinach twierdzi, że oba te czynniki, czyli zanieczyszczenie powietrza i oporność na leki, są „jednymi z największych zagrożeń dla zdrowia publicznego na świecie”. Naukowiec wyjaśnił:

Do tej pory nie mieliśmy wyraźnego obrazu możliwych związków między tymi dwoma czynnikami, ale ta praca sugeruje, że korzyści z kontrolowania zanieczyszczenia powietrza mogą mieć podwójne znaczenie: nie tylko zmniejszą szkodliwe skutki słabej jakości powietrza, ale także mogą odgrywać główną rolę w zwalczaniu wzrostu i rozprzestrzeniania się bakterii opornych na antybiotyki.

