Pozwalasz dziecku na korzystanie ze smartfonu? To opóźnia jego rozwój

Pozwalanie brzdącom na zabawy ze smartfonem, tabletem lub innym urządzeniem elektronicznym jest jednak bardzo dużym błędem i – jak wynika z najnowszych badań opublikowanych na łamach czasopisma naukowego „JAMA Pediatrics” – może mieć bardzo poważne konsekwencje. Wzięło w nich udział 7097 dzieci w wieku 12 miesięcy – 3674 chłopców (51,8%) i 3423 dziewczynek (48,2%). Głównym przedmiotem zainteresowania specjalistów były zależności występujące między czasem spędzanym przed ekranem komputera, telefonu komórkowego bądź innego sprzętu cyfrowego a rozwojem najmłodszych.

Negatywne skutki korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci

Okazało się, że im więcej czasu dzieci spędzały przed ekranem urządzeń elektronicznych, tym bardziej były narażone na opóźnienie rozwoju w przyszłości i to aż w pięciu różnych obszarach funkcjonowania. Maluchy spędzające przed telefonem, smartfonem lub komputerem więcej niż cztery godziny dziennie znalazły się w grupie największego ryzyka. Wśród brzdąców, którym zabawy z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych zajmowały mniej czasu wystąpiło ono z mniejszym nasileniem (jednak wciąż istniało).

Spowolnienie rozwoju następowało w kilku „dziedzinach” funkcjonowania dziecka – komunikacji, dużej i małej motoryki (wykonywania aktywności angażujących całe ciało, a także tych polegających na manipulowaniu dłońmi i wymagających precyzji). rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych. Maluchy osiągały w wyżej wymienionym zakresie gorsze wyniki niż ich rówieśnicy, którym rodzice nie pozwalali na korzystanie z urządzeń elektronicznych.

Eksperci wskazują, że używanie telefonów komórkowych czy tabletów przez dzieci może również narażać je na gorsze samopoczucie oraz zakłócenia rytmu okołodobowego, a także zwiększa ryzyko wystąpienia otyłości w ich późniejszym życiu. Nadprogramowe kilogramy mogą natomiast sprzyjać występowaniu wielu chorób układu sercowo-naczyniowego, a także zaburzeń metabolicznych (na przykład cukrzycy typu drugiego).

Czy istnieje „bezpieczny” limit czasu spędzanego przy urządzeniach elektronicznych?

Specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rekomendują, by dzieci w wieku od roku do 2 lat spędzały co najmniej 180 minut na aktywności fizycznej. Może ona przybierać różne formy i rozciągać się na cały dzień. Maluchy, które ukończyły dwunasty miesiąc życia nie powinny siedzieć przed ekranem urządzeń elektronicznych. W przypadku dwulatków czas spożytkowany na oglądanie filmów animowanych czy granie w gry komputerowe nie powinien być dłuższy niż sześćdziesiąt minut.

