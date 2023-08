Coraz więcej młodych ludzi ma problemy ze słuchem. To efekt życia w hałasie

Niedosłuch, czyli ubytek słuchu jest trwałym schorzeniem, które objawia się poprzez obniżenie czułości narządu słuchu. Może wynikać ono z różnego rodzaju chorób, ale też nadmiernego hałasu. Dochodzi wtedy do mikrourazów kosteczek słuchowych, a później do degradacji komórek nerwowych, które odpowiadają za odbiór dźwięku i przesyłanie go do mózgu. Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił ostatnio uwagę na coraz powszechniejszy w naszym kraju problem z niedosłuchem. Schorzenie to dotyka coraz młodszych ludzi. To z kolei jest efektem życia w hałasie.

Coraz młodsi ludzie mają problemy ze słuchem

Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że na całym świecie ludzie słyszą coraz gorzej. Również prognozy nie są dobre – do 2050 roku prawie 2,5 mld ludzi na świecie będzie miało pewien stopień ubytku słuchu. NFZ alarmuje, że choroby narządu słuchu stają się coraz powszechniejsze też w naszym społeczeństwie. W Polsce dotyczą one 6 procent populacji. Liczba osób z niedosłuchem rośnie – wynika to ze starzejącej się populacji, jednak zdarza się również, że takie problemy coraz częściej występują też u młodych ludzi. Narodowy Fundusz Zdrowia alarmuje:

Liczba osób z niedosłuchem rośnie w wyniku starzenia się społeczeństwa. Coraz częściej problemy ze słuchem mają też młodsi – to efekt życia w hałasie generowanym przez tętniące życiem miasta, ale również głośne sprzęty elektroniczne, przenośne odtwarzacze muzyczne wyposażone w słuchawki, w tym smartfony.

Jakie są objawy pogarszającego się słuchu?

Warto pamiętać o tym, że słuch wpływa na wszystkie aspekty naszego życia – dzięki niemu porozumiewamy się, uczestniczymy w życiu społecznym, możemy słuchać muzyki, oglądać filmy czy śmiać razem z bliskimi. Ważne jest więc, by nie lekceważyć pierwszych symptomów niedosłuchu. „Pierwsze objawy pogorszenia słuchu są często przez nas bagatelizowane. Nieleczone, mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje takie, jak niedosłuch, wycofanie, demencja” – informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do czynników, które zwiększają ryzyko ubytku słuchu, należy:



głośne słuchanie muzyki (szczególnie w słuchawkach),

długotrwałe przebywanie w hałasie,

otyłość,

nadciśnienie tętnicze,

urazy głowy i ucha,

cukrzyca,

miażdżyca,

czynniki genetyczne.

Badanie słuchu w Polsce

W naszym kraju wszystkie dzieci tuż po narodzeniu przechodzą badanie słuchu w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków. Z kolei w przypadku osób dorosłych skierowanie na leczenie w ramach NFZ można uzyskać od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Chorobami uszu zajmuje się lekarz otolaryngolog. On przy podejrzeniu ubytku słuchu u pacjenta może go skierować do specjalisty audiologa. Wykonuje się wtedy badania audiologiczne, które służą do oceny funkcjonowania narządu słuchu. Pozwalają one szczegółowo określić ubytek słuchu oraz jego charakter i pochodzenie.

Leczenie niedosłuchu różni się w zależności od jego przyczyny. Najskuteczniejszym sposobem przywracającym komfort słyszenia to prawidłowo dopasowany aparat słuchowy. Możliwym rozwiązaniem są też wszczepy ślimakowe. W niektórych przypadkach można także zdecydować się na operację – po niej niezbędna jest rehabilitacja, która może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Jak zachować dobry słuch?

W utrzymaniu dobrego słuchu niezwykle ważna jest profilaktyka. Osoby, które mają 45 lat lub więcej powinny pamiętać o kontrolnych wizytach u laryngologa. Warto zgłosić się do lekarza tej specjalizacji także w sytuacji, gdy na co dzień pracujemy w hałasie. Nie powinno się także bagatelizować zapalenia uszu lub podejrzenia niedosłuchu. Wykaz placówek, gdzie można uzyskać pomoc laryngologiczną, można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na co zwracać uwagę, chcąc utrzymać swój słuch w dobrej kondycji? Należy:



unikać hałasu,

w racjonalny sposób słuchać muzyki przez słuchawki,

ochraniać uszy podczas pracy w hałasie,

czyszcząc uszy trzeba stosować środki zmiękczające woskowinę,

regularnie badać słuch.

W przypadku przyjmowania leków, które mogą uszkadzać słuch, ważne jest, żeby być pod stałą opieką lekarza i badać regularnie ten narząd zmysłu.

Czytaj też:

Czy człowiek może „usłyszeć” ciszę? Naukowcy znają odpowiedźCzytaj też:

Szyja smartfonowa to jedna z największych „bolączek” XXI wieku. Lista objawów jest długa