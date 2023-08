Do tego schorzenia prowadzi korzystanie ze smartfona. To grozi nawet niewydolnością serca

Niewydolność serca to choroba, na którą cierpi nawet 1,2 miliony Polaków. Pojawia się u coraz młodszych osób, co niepokoi kardiologów. A jeszcze bardziej niepokojące jest, że ta choroba odpowiada za 20 procent zgonów w naszym kraju. Niemieccy naukowcy nie mają wątpliwości, że na wystąpienie niewydolności serca są narażone osoby cierpiące na inną przypadłość – zespół cieśni nadgarstka.

Niewydolność serca – jakie są jej przyczyny?

O niewydolności serca mówimy wtedy, gdy serce nie jest w stanie przepompować odpowiedniej ilości krwi, żeby zaspokoić potrzeby organizmu. Jest to choroba przewlekła, która dotyka nawet bardzo aktywnych ludzi, w sile wieku. Wśród jej przyczyn wymienia się m.in. zawały serca, zaburzenia rytmu serca, ale też nadciśnienie, nadużywanie alkoholu czy życie w stresie. Z uwagi na to, że niewydolność serca dosłownie zabija coraz więcej osób na całym świecie, temu schorzeniu postanowili przyjrzeć się naukowcy z Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii. Przez 15 lat, od 2005 do 2020 roku, śledzili losy ponad 160 tysięcy pacjentów. Badacze pozyskali ich wyniki z 1200 praktyk w Niemczech. Średni wiek badanych wynosił 53 lata, a dwie trzecie pacjentów stanowiły kobiety. Wszyscy badani cierpieli na zespół cieśni nadgarstka. Dlaczego wybrano właśnie tę grupę?

Co nadgarstek ma wspólnego z sercem?

Naukowcy wyniki swoich badań przedstawili na łamach czasopisma medycznego „JAMA Network”. Wynika z nich, że związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zespołem cieśni nadgarstka a zwiększonym ryzykiem zachorowania na niewydolność serca rzeczywiście istnieje i jest dość spory. U 8,4% pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka zdiagnozowano niewydolność serca w ciągu 10 lat od diagnozy. Na czym polega ta zależność? Ma ona być powodowana gromadzeniem się złogów amyloidu transtyretyny w nadgarstku. Amyloid to szkodliwe białko gromadzące się w organizmie w wyniku procesu chorobotwórczego. Transtyretyna również jest białkiem, produkowanym w wątrobie i w mózgu. Objawy cieśni nadgarstka, zdaniem naukowców, są zwiastunem amyloidozy (choroby serca, która prowadzi do przerostu mięśnia sercowego), co może ostatecznie prowadzić do niewydolności tego narządu.

Mark Luedde, pierwszy autor raportu, stwierdził, że ustalenie tej zależności jest bardzo istotne, ponieważ zespół cieśni nadgarstka może stać się „narzędziem przesiewowym”. Jego zdaniem chirurdzy ręki, ale nawet lekarze ogólni widzący pacjenta z tym schorzeniem, powinni pomyśleć o tym, że może grozić mu niewydolność serca i kierować na specjalistyczne badania. Tymczasem w praktyce – wg Luedde – lekarze rzadko kiedy brali pod uwagę tę zależność. Analiza wykazała, że osoby z zespołem cieśni nadgarstka bardzo długo czekali na diagnozę niewydolności.

Czym jest zespół cieśni nadgarstka?

O zespole cieśni nadgarstka mówi się, że jest chorobą XXI wieku, diagnozowaną głównie wśród osób, które dużo pracują przy komputerze. Coraz częściej choroba jest następstwem długiego korzystania ze smartfonów, ponieważ to schorzenie powstaje w wyniku ucisku nerwu położonego w kanale nadgarstka. Dotyczy także osób, które cierpią na przewlekłe choroby (m.in. niedoczynność tarczycy, cukrzycę, reumatoidalne zapalenie stawów), ale i sportowców (np. tenisistów). Może być wynikiem urazu ręki. Zwykle objawia się opuchlizną, obrzękiem w okolicy nadgarstka, mrowieniem palców, bólem palców (nie tylko podczas klikania na klawiaturze czy używania telefonu, ale także podczas zwykłego ruszania dłonią). Boleć może zarówno kciuk, jak i palec serdeczny czy wskazujący. Czasem ból jest na tyle silny, że wybudza chorego ze snu, zwykle gdy promieniuje od nadgarstka do barku.

Jak zapobiec zespołowi cieśni nadgarstka?

Rzadko kiedy w XXI wieku udaje się całkowicie uchronić przed korzystaniem z telefonu czy komputera, jednak warto pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym możemy uniknąć wystąpienie zespołu cieśni nadgarstka. Podczas pisania na klawiaturze warto używać specjalnych podkładek pod myszkę, które stabilizują nadgarstek. Specjaliści radzą unikać pisania w tzw. powietrzu, bez podparcia. Zbawienne dla nadgarstków będą przerwy podczas pracy przy komputerze – to samo dotyczy korzystania ze smartfonów. Warto zwrócić uwagę szczególnie na dzieci i nastolatków, u których kończyny wciąż się rozwijają. Zdrowym nawykiem są regularne ćwiczenia nadgarstków, aby poprawić ich ukrwienie. Osoby mające problemy ze stawami, powinny stosować dietę bogatą w witaminę B6.

