Nowa terapia w leczeniu depresji poporodowej? Wnioski badaczy zaskakują

Specjaliści z McMaster University prowadzili badanie od sierpnia 2020 do lutego 2022 roku, ale jego wyniki ujrzały światło dzienne dopiero pod koniec sierpnia bieżącego roku. Wzięły w nim udział 183 młode matki ze zdiagnozowaną depresją poporodową, mieszkanki terenu Ontario (prowincja Kanady). Ochotniczki uczestniczyły w dziewięciotygodniowej grupowej terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) realizowanej w formule online. Co ważne, terapia nie była prowadzona przez psychologów ani psychoterapeutów, lecz „zwykłe” kobiety bez psychologicznego czy medycznego wykształcenia (a jedynie po trzydniowym szkoleniu), które kiedyś same zmagały się z problemem depresji poporodowej i wyzdrowiały. Badanie obejmowało również grupę kontrolną złożoną z kobiet z problemem depresji poporodowej, które otrzymały „standardową” terapię.

Niekonwencjonalna metoda leczenia depresji poporodowej

Okazało się, że w grupie ochotniczek, które uczestniczyły w psychoterapii prowadzonej przez „zwykłe” kobiety, odnotowano klinicznie istotną poprawę w zakresie depresji i lęku poporodowego, a także wyższy poziom wsparcia społecznego, mniejszy niepokój o swoje dziecko i lepsze samopoczucie niemowląt. Zmiany te utrzymywały się do pięciu miesięcy po rozpoczęciu leczenia przez młode mamy. Jak zauważa Ryan van Lieshout, profesor nadzwyczajny na Wydziale Psychiatrii i Neurologii Behawioralnej na Uniwersytecie McMaster i główny autor badania:

Nikt wcześniej nie wykorzystał podobnej metody terapeutycznej w leczeniu depresji poporodowej, która opierałaby się na doświadczeniach kobiet, które same przeszły depresję poporodową. Jej odkrycie może znacznie ułatwić dostęp do skutecznego leczenia dla matek cierpiących na depresję poporodową.

– Gdybym otrzymała takie wsparcie dziewięć i jedenaście lat temu, być może nie dopadłaby mnie depresja poporodowa przy drugim dziecku. Miałabym zasoby i możliwości, aby spróbować wyprzedzić chorobę. Myślę, że program pozwala na otwartość w mówieniu o sobie i słuchaniu doświadczeń innych, co likwiduje w dużej mierze wstyd i poczucie winy związane ze zmaganiem się z depresją i poporodowymi stanami lękowymi” – podkreśla Lee-Anne Mosselman-Clarke, która była jedną z koordynatorek rówieśniczych („zwykłych” kobiet prowadzących terapię).

Czym jest depresja poporodowa i jak się objawia?

Depresja poporodowa to stan obniżenia nastroju, który występuje u kobiet w ostatnim trymestrze ciąży lub wkrótce po urodzeniu dziecka. Świeżo upieczona mama nie jest w stanie czerpać radości ze swojej nowej roli. Nie podejmuje zwyczajowych czynności i nie realizuje swoich obowiązków. Często nie przejawia zainteresowania niemowlęciem, a jednocześnie boi się, że wyrządzi maluchowi krzywdę. Ma poczucie winy i bezradności. Nierzadko cierpi na bezsenność i zaburzenia lękowe. Zakłóceniu ulegają też jej funkcje poznawcze. Nieleczona depresja poporodowa może mieć bardzo poważne konsekwencje i skończyć się, np. samobójstwem młodej matki. Dlatego nie należy bagatelizować problemu i jak najszybciej zgłosić się po pomoc do psychologa lub psychoterapeuty.

