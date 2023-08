Pierwsza tabletka na depresję poporodową. Trzeba ją brać przez dwa tygodnie

Według szacunków, jakie podaje FDA, na depresję poporodową cierpi nawet 1 na 7 rodzących kobiet. Nowy lek ma być dostępny dla pacjentek jeszcze w tym roku.

Leki na depresję poporodową

Nowy lek to zuranolon. Jednak trzeba dodać, że zuranolon nie jest pierwszym lekiem na depresję poporodową, który jest dostępny w USA. Jeszcze przed pandemią FDA zatwierdziła pierwszy dożylny lek na tę chorobę. Jednak z różnych powodów (m.in. wysoka cena i konieczność podawania w placówce medycznej) jest on dla wielu pacjentek nieosiągalny.

„Depresja poporodowa to poważny i potencjalnie zagrażający życiu stan, w którym kobiety odczuwają smutek, poczucie winy, bezwartościowość – a nawet, w ciężkich przypadkach, myśli o skrzywdzeniu siebie lub dziecka. A ponieważ depresja poporodowa może zakłócić więź między matką a dzieckiem, może mieć również konsekwencje dla fizycznego i emocjonalnego rozwoju dziecka. Dostęp do leków doustnych będzie korzystną opcją dla wielu z tych kobiet, które radzą sobie z ekstremalnymi, a czasem zagrażającymi życiu uczuciami” – powiedziała dr Tiffany R. Farchione, z Centrum Oceny i Badań Leków FDA.

Tabletka na depresję poporodową – skutki uboczne

Specjaliści podkreślają, że pigułka to silny lek i powinna być stosowana wtedy, kiedy inne środki i metody nie zdają egzaminu lub nie można ich zastosować. FDA dodała ostrzeżenie na etykiecie leku, że może on wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności. Aby zmniejszyć ryzyko szkód, agencja twierdzi, że pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać ciężkich maszyn przez co najmniej 12 godzin po zażyciu leku. Najczęstsze skutki uboczne podawane przez FDA to senność, zawroty głowy, biegunka, zmęczenie i zakażenie dróg moczowych.

