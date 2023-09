Kobiety są lepszymi chirurgami niż mężczyźni? Badania pokazują ciekawą zależność

Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, czy lepszymi chirurgami są kobiety, czy mężczyźni. Naturalne jest to, że decyduje o tym wiedza lekarza oraz posiadane przez niego umiejętności i doświadczenie. Dwa nowe badania przeprowadzone w Kanadzie i Szwecji pokazują jednak, że płeć może mieć wpływ na przebieg takiego zabiegu. Wyniki tych badań powinny być jednak traktowane z ostrożnością – należy pamiętać, że wcale nie dowodzą one tego, że każda kobieta jest lepszym chirurgiem niż mężczyzna, ponieważ jest to kwestią bardzo indywidualną.

Kobiety są lepszymi chirurgami od mężczyzn?

Badanie zostało opublikowane przez „Journal of the American Medical Association Surgery”. Naukowcy przeanalizowali dane medyczne pacjentów, uwzględniając:



powikłania medyczne,

ponowne hospitalizacje,

wskaźnik śmiertelności.

Dane te pochodziły od 1,2 milionów pacjentów, którzy byli leczeni w latach 2007-2019. Dotyczyły one 25 różnych procedur chirurgicznych, takich jak operacje serca, kości, naczyń krwionośnych i mózgu. Wyniki badań wykazały, że gdy upłynęło 90 dni od takiej operacji – u 13,9 procent pacjentów, którzy byli leczeni przez chirurga płci męskiej, wystąpiły „zdarzenia niepożądane”. Dla porównania – taka sytuacja miała miejsce tylko u 12,5 procent osób, które były operowane przez kobiety o tej specjalizacji. Oznacza to, że wskaźnik powikłań u tych pacjentów był odrobinę niższy.

Jakie jeszcze były wnioski z badań?

Poza mniejszą ilością powikłań w krótkim czasie po operacjach przeprowadzanych przez chirurgów płci żeńskiej, pacjenci odnosili też inne korzyści. Po roku od takich operacji u pacjentów wskaźnik powikłań wynosił 20,7 procent. U osób operowanych przez chirurgów mężczyzn wynosił on z kolei 25 procent. Naukowcy przyjrzeli się także ilości zgonów po przeprowadzanych operacjach. Tutaj różnica była jeszcze wyraźniejsza, ponieważ pacjenci, którzy byli operowani przez lekarzy płci męskiej, mieli o 25 procent wyższe ryzyko zgonu rok po operacji w porównaniu z tymi, którzy byli operowani przez kobiety.

Zostało przeprowadzone też inne badanie, które potwierdza tę tezę. Obejmowało ono 150 000 pacjentów ze Szwecji. Dr My Blohm wraz ze współpracownikami z Instytutu w Sztokholmie przeanalizowała wyniki pacjentów po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. Naukowcy stwierdzili, że pacjenci leczeni przez chirurgów płci żeńskiej mieli mniej komplikacji i krótszy czas hospitalizacji niż ci leczeni przez mężczyzn.

Dlaczego kobiety lepiej przeprowadzają operacje chirurgiczne?

Jako powody tego, że kobiety lepiej przeprowadzają operacje chirurgiczne, badacze podali następujące argumenty:



różnice w technice,

różnice w szybkości,

różnice w podejmowaniu ryzyka.

Z badań wynika, że kobiety wykonujące zawód chirurga mają większe tendencje do tego, by operować wolniej, a to z kolei przekłada się też na precyzję i technikę. Przyjęcie i wdrożenie niektórych praktyk bardziej powszechnych wśród kobiet chirurgów mogłoby pozytywnie wpłynąć na jakość przeprowadzanych zabiegów.

Czytaj też:

Opary z gotowania i świec są groźne. Szkodzą szczególnie jednej grupie osóbCzytaj też:

Choroby alergiczne u dzieci mogą mieć wspólną przyczynę. Badania