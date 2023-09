Naukowcy odkryli nowy czynnik ryzyka otyłości. Zaskakujące badania

Specjaliści zaobserwowali, że mózgi pacjentów z otyłością funkcjonują w niektórych obszarach inaczej niż osób zdrowych, co może upośledzać ich zdolność do kontrolowania lub regulowania reakcji emocjonalnych powstających w odpowiedzi na jedzenie, a w konsekwencji sprzyjać otyłości. Mowa tu przede wszystkim o zakłóceniach w „komunikacji” między hipokampem grzbietowo-bocznym (ta część mózgu odpowiada między innymi za zapamiętywanie), a podwzgórzem (kontrolującym emocje i utrzymującym homeostazę w organizmie).

Zaburzenia w pracy mózgu a otyłość

Badacze zauważyli, że u osób z otyłością zaburzenia w funkcjonowaniu obwodu podwzgórze-hipokamp były wprost proporcjonalne do BMI (Body Mass Index). Co to oznacza w praktyce? Odkrycie większych nieprawidłowości w pracy mózgu we wskazanym obszarze wiązało się z wyższym wskaźnikiem masy ciała, a w rezultacie bardziej zaawansowanym stadium choroby otyłościowej. By potwierdzić swoje spostrzeżenia, naukowcy przeprowadzili dokładniejsze badanie tkanki hipokampa pacjentów z nadprogramowymi kilogramami. Zidentyfikowano w niej hormon koncentrujący melaninę. Związek ten, produkowany przez podwzgórze, odpowiada między innymi za regulowanie zachowań żywieniowych. Jego obecność potwierdza istnienie zależności między wskazanymi regionami mózgu.

„Mamy nadzieję, że uda nam się wykorzystać te badania do określenia osób, u których w późniejszym życiu może rozwinąć się otyłość, oraz do opracowania nowych terapii – zarówno inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych – które pomogą poprawić funkcjonowanie tych regionów mózgu, które u pacjentów z otyłością nie działają prawidłowo” – powiedziała dr Casey Halpern, profesor nadzwyczajny neurochirurgii i jedna z autorek analiz.

Czym jest otyłość?

Otyłość to choroba przewlekła, z którą zmaga się znaczna część populacji. Podstawą do postawienia diagnozy są pomiary antropometryczne (waga, obwód talii itp.). Natomiast na określenie stopnia zaawansowania schorzenia pozwala BMI, czyli stosunek masy ciała do wzrostu. Jeśli jego wartość jest wyższa niż 30, mamy do czynienia z otyłością umiarkowaną. Należy podkreślić, że bagatelizowanie problemu nadprogramowych kilogramów może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko występowania wielu poważnych schorzeń, takich jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, ostre zwyrodnienie trzustki czy zapalenie mięśni i stawów.

Czynniki ryzyka otyłości

Nie tylko zaburzenia w pracy układu nerwowego sprzyjają powstawaniu otyłości. Ważnym czynnikiem ryzyka jest również niewłaściwy tryb życia (brak ruchu, spożywanie dużych ilości kalorii) czy przyjmowanie pewnych grup leków. Zwiększone ryzyko rozwoju choroby występuje również u pacjentów z zaburzeniami odżywiania i niektórymi schorzeniami, np. niedoczynnością tarczycy.

