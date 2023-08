Kobiety po tej operacji są mniej narażone na nowotwory. Przełomowe badania

Operacje bariatryczne, czyli chirurgiczne leczenie otyłości, to metoda, którą stosuje się u osób z tzw. otyłością olbrzymią. Możliwa jest wtedy redukcja masy ciała w przypadku pacjentów, u których stosowanie diety nie przynosi spodziewanych rezultatów. Prawdopodobieństwo stałej utraty wagi jest wtedy bardzo duże, a to z kolei przekłada się na poprawę zdrowia. Okazuje się również, że w ten sposób zostaje zmniejszone ryzyko zachorowania na raka. Kobiety, które przeszły operację bariatryczną z powodu otyłości są mniej narażone na zachorowanie na różne nowotwory. Wyniki najnowszych badań na ten temat zostały opublikowane na łamach czasopisma „Obesity”.

Operacja bariatryczna a ryzyko zachorowania na raka

Z najnowszego badania wynika, że kobiety, które poddały się operacji bariatrycznej, były mniej narażone na choroby nowotworowe w porównaniu do pań, które tej operacji nie przeszły. Badacze z University of Utah w Salt Lake City (USA) przeanalizowali dane pochodzące od 22 tysięcy pacjentów po operacji bariatrycznej różnego rodzaju (ominięcie żołądkowe, rękawowa resekcja żołądka, opaska żołądkowa, wyłączenie dwunastnicze). Zostały one porównane przez naukowców z informacjami o stanie zdrowia pacjentów z otyłością olbrzymią, która nie była leczona operacyjnie. Wszystkie osoby były odpowiednio dobrane pod względem:



wieku,

płci,

wskaźnika masy ciała.

Z kolei dane na temat zachorowań na nowotwory złośliwe pochodziły z rejestru stanowego Utah Cancer Registry.

Niższa zachorowalność na nowotwory wśród kobiet

U kobiet po operacji bariatrycznej odnotowano niższe ryzyko wystąpienia nowotworów takich jak:



Dotyczyło to zarówno okresu przed menopauzą, jak i po niej. Ryzyko wystąpienia nowotworu u kobiet po takiej operacji było niższe o 25 procent w porównaniu z grupą, która nie była leczona w ten sposób. Z kolei możliwość zachorowania na nowotwór związany z otyłością była mniejsza o 41 procent. Dodatkowo śmiertelność z powodu nowotworu u takich pań również była niższa (o 47 procent w porównaniu do grupy kontrolnej). Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w grupie mężczyzn nie odnotowano podobnej zależności.

„Ta praca reprezentuje kolejne ważne badanie, które wyraźnie potwierdza długofalowe korzyści z chirurgicznego leczenia otyłości w prewencji nowotworów” – zauważył współautor badania dr Ted D. Adams. Zdaniem naukowców jest to więc kolejna praca, która pozwala zrozumieć zależność występująca między otyłością a zachorowaniami na nowotwory, ale też może pomóc niektórym osobom w podjęciu decyzji, by poddać się takiemu zabiegowi. „Osoby z otyłością oraz ich opiekunowie medyczni powinni poważnie rozważyć te korzyści podczas dyskusji na temat plusów i minusów operacji bariatrycznej” – powiedział dr David B. Serwer z Temple University w Filadelfii (nie brał on udziału w badaniu).

