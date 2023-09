Pierwszy przeszczep całej wątroby. Lekarze wykorzystali robota

Przeszczep wątroby uznaje się za jedną z najbardziej skomplikowanych operacji w obrębie jamy brzusznej. Dobre wyniki i końcowy rezultat w dużej mierze zależą od umiejętności zespołu lekarzy, którzy wykonują taki zabieg. Ostatnio media obiegła jednak informacja o tym, że lekarze przeprowadzili pierwszy przeszczep całej wątroby. Dokonali tego przy użyciu specjalnego robota. Pierwszy taki zabieg odbył się w 2021 roku w Korei Południowej, jednak dotyczył on jedynie fragmentu tego narządu – tylko jeden jego płat pochodził od żywego dawcy.

Pierwszy przeszczep całej wątroby z wykorzystaniem robota

Operacja przeszczepu wątroby odbyła się przy użyciu robota – był to zabieg robotyczny, podczas którego zaawansowane narzędzia robotyczne zostały wprowadzone w ciało pacjenta. Operacja została przeprowadzona u mężczyzny po 60. roku życia, u którego lekarze zdiagnozowali marskość wątroby wywołaną wirusem zapalenia wątroby typu C. Operacja odbyła się w maju 2023 roku – od tego czasu stan pacjenta znacznie się poprawił.

„Przeszczep zakończył się sukcesem: operacja przebiegła sprawnie, nowa wątroba natychmiast zaczęła działać, a pacjent wyzdrowiał bez żadnych powikłań chirurgicznych” – poinformował w komunikacie Katedry Medycyny Uniwersytetu Waszyngtona chirurg transplantolog, dr Adeel Khan, lider zespołu, który przeprowadził ten pionierski zabieg.

Operacja robotyczna transplantacji wątroby

Operacja przeszczepu wątroby z użyciem robota trwała łącznie 8 godzin. Zdaniem specjalistów czas ten będzie jeszcze krótszy, gdy lekarze nabiorą już większego doświadczenia w stosowaniu tej – na razie nowej – metody. Żeby przeszczepić wątrobę przy użyciu robota, lekarze musieli zrobić jedynie pionowe nacięcie (o długości 15 cm) i kilka niewielkich otworów, przez które było wprowadzane narzędzie. Medycy nie przecinali mięśni brzucha pacjenta, a to z kolei pomogło w szybszej rekonwalescencji.

„Wątroba jest organem jamy brzusznej najtrudniejszym do przeszczepienia w sposób możliwie najmniej inwazyjny, biorąc pod uwagę trudności związane z usunięciem niewydolnej wątroby i pomyślnym wszczepieniem nowego narządu. Ale dr Khan pokazał, że jest to możliwe” – skomentował osiągnięcie dr William Chapman z oddziału chirurgii ogólnej Uniwersytetu Waszyngtona.

Szybsza rekonwalescencja po przeszczepie wątroby

Pacjenci, u których wykonano przeszczep wątroby tradycyjną metodą, zwykle mogą poruszać się już swobodnie po około 6 tygodniach. Osoba, u której została wykonana operacja robotyczna – zaczęła chodzić już po 4 tygodniach. Dodatkowo pacjent dostał również zgodę lekarzy na wykonywanie bardziej zaawansowanych czynności, takich jak gra w golfa czy pływanie.

Przeszczep wątroby przeprowadzany tradycyjną metodą wymaga dużych nacięć, a konsekwencją tego jest dłuższy czas rekonwalescencji pacjenta. Użycie robota pozwala to ograniczyć do minimum, dzięki czemu zabieg jest mniej inwazyjny. W przypadku tradycyjnego przeszczepu wątroby konieczne jest wykonanie dwóch nacięć – pionowego o długości 7-10 cm i poziomego o długości 30-40 cm. Dzięki temu możliwe jest usunięcie niewydolnej wątroby i umieszczenie na jej miejscu zdrowego narządu. Dodatkowo w takiej sytuacji istnieje ryzyko nadmiernego krwawienia podczas usuwania wątroby. Z kolei, żeby „podłączyć” nowy narząd lekarze muszą zszyć kilka bardzo małych naczyń krwionośnych, co również jest skomplikowaną procedurą.

