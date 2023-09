Skąd większy apetyt przed okresem i zachcianki jedzeniowe? Naukowcy znają odpowiedź

Zdarza się, że tuż przed pojawieniem się miesiączki, kobiety odczuwają większy apetyt, mają też różne „zachcianki jedzeniowe”. Temu dość powszechnemu zjawisku przyjrzeli się naukowcy. Okazuje się, że wyniki najnowszych badań tłumaczą zachowanie kobiet w tym konkretnym czasie.

Wrażliwość mózgu na insulinę

Naukowcy na łamach „Nature Metabolism” poinformowali, że wrażliwość mózgu na insulinę może zależeć od tego, w jakiej fazie cyklu menstruacyjnego znajduje się aktualnie kobieta. Wrażliwość na insulinę to zdolność reagowania komórek (na przykład mięśniowych, tłuszczowych) na działanie tego hormonu.

Z badań przeprowadzonych już wcześniej wynika, że mózg jest wrażliwy na insulinę. Hormon ten potrafi oddziaływać na wyspecjalizowane neurony wewnątrz mózgu, a w konsekwencji – może na przykład prowadzić do modulowania zachowania żywieniowego człowieka. Zdaniem niektórych badaczy istnieją różnice między płciami w regulacji metabolizmu przez insulinę mózgową. Należy jednak zaznaczyć, że badania, które o tym świadczą, do tej pory były przeprowadzane głównie na mężczyznach.

Kiedy następował u kobiet wzrost wrażliwości na insulinę?

Martin Heni z Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze razem z innymi naukowcami obserwował aktywność insuliny w mózgu kobiet. Badanie było przeprowadzone na 11 paniach. Podczas niego były one zarówno w fazie pęcherzykowej (od pierwszego dnia cyklu do owulacji), ale też w fazie lutealnej (czyli od zakończenia owulacji do ostatniego dnia cyklu). Kobiety cztery razy były poddane tzw. hiperinsulinemicznej klamrze euglikemicznej. Jest to procedura stosowana w ocenie insulinooporności.

Aktywność insuliny w mózgu była mierzona poprzez podawanie insuliny do nosa i porównywana z placebo w postaci sprayu bez insuliny. Naukowcy zaobserwowali, że podczas fazy pęcherzykowej u wszystkich kobiet, które wzięły udział w badaniu, zwiększała się wrażliwość mózgu na insulinę. Takie wnioski nie dotyczyły jednak kobiet, które były w fazie lutealnej.

Skąd większy apetyt przed okresem? Wyniki badań

Naukowcy przeprowadzili kolejne badanie. Tym razem wzięło w nim udział 15 kobiet. Badacze wykonali im skany MRI. W ten sposób ocenili wrażliwość podwzgórza (części mózgu) na badany hormon. Wyniki badań były podobne, potwierdzając w ten sposób pierwotną tezę. Wrażliwość na insulinę można było zaobserwować w fazie pęcherzykowej (folikularnej). Z kolei w fazie lutealnej – dochodziło do jej mocnego spadku.

Autorzy badania twierdzą, że wyniki mogą świadczyć o tym, że wrażliwość mózgu na insulinę zwiększa się w pierwszej fazie cyklu, a spadek w fazie lutealnej przyczynia się do insulinooporności całego organizmu w tym konkretnym okresie cyklu. „Badanie to dostarcza dowodów, że faza cyklu miesiączkowego odgrywa kluczową rolę w regulowaniu wrażliwości na insulinę podczas cyklu menstruacyjnego” – zauważa dr Nils Kroemer z Uniwersytetu w Bonn, który komentował publikację na ten temat. Naukowcy są zdania, że wyniki badania mogą pomóc w wyjaśnieniu związanych zmian w regulacji masy ciała, apetycie i zachciankach żywieniowych, które często są zgłaszane w fazie przedmiesiączkowej (czyli w fazie lutealnej), gdy wrażliwość na insulinę w ośrodkowym układzie nerwowym jest niższa.

