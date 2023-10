Medyczne Noble z COVID-em w tle. Znamy laureatów

Noble w kategorii „fizjologia i medycyna” przyznaje Zgromadzenie Noblowskie szwedzkiego Instytutu Karolinska. Pierwszą nagrodę w tej kategorii wręczono w 1901 roku. Wówczas otrzymał ją Emil Adolf von Behring za odkrycie, które przyczyniło się do opracowania szczepionek przeciwko tężcowi.

Za co przyznano medyczną Nagrodę Nobla w 2023 roku?

Laureaci tegorocznej Nagrody Nobla – Katalin Karikó i Drew Weissman – dokonali odkrycia modyfikacji zasad nukleozydowych, co było wielkim przełomem w medycynie. Kapituła noblowska w swoim uzasadnieniu podkreśliła, że prace naukowców nad modyfikacją mRNA przyczyniły się do stworzenia skutecznych szczepionek przeciw COVID-19, co pozwoliło na uratowanie milionów ludzi na całym świecie.

„ Dzięki temu odkryciu będzie można tworzyć różne leki, nie tylko szczepionki ” – komentował prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski z Zakładu Metodologii Badań Naukowych WUM. Był jednym z gości centrum prasowego, które – w ramach Tygodnia Noblowskiego – zorganizowało Centrum Współpracy i Dialogu. – Ta nagroda powinna zostać im przyznana rok temu – dodał prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski z Zakładu Genetyki Medycznej WUM.

Kim są laureaci tegorocznej Nagrody Nobla?

Do tej pory przyznano już 113 Nobli w dziedzinie medycyny i fizjologii. Otrzymało je 226 osób, w tym 12 kobiet. Do tego grona dołączyła dziś Katalin Karikó, urodzona w 1955 roku, wiceprezes firmy BioNTech, z pochodzenia Węgierka. Naukowczyni od przeszło 40 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. To dzięki jej pracom badawczym stworzono szczepionkę typu mRNA.

Natomiast Drew Weissman, rocznik 1959, to amerykański biolog molekularny. Tytuł doktora nauk medycznych i doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Bostońskim.

Wysokość nagrody to 11 mln koron szwedzkich, w przeliczeniu na złotówki to 4,40 mln zł – to rekordowa kwota w historii. Laureaci podzielą się nagrodą po równo. W najbliższych dniach poznamy kolejnych laureatów Nagrody Nobla. Do tej pory otrzymało je siedmioro Polaków, w tym dwukrotnie Maria Skłodowska-Curie.

Czytaj też:

Czy powstanie uniwersalna szczepionka przeciwko grypie? Rozpoczynają się badaniaCzytaj też:

Która wersja szczepionki przeciw COVID-19 jest lepsza? Wirusolog wyjaśnia